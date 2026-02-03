Ruch Indii może skomplikować działania Moskwy, choć raczej nie od razu

przyczynić się do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. W zamian za to, Waszyngton obniży cła na towary z Indii. Informacja ta wywołała na polskim X dyskusję, ponieważ jeśli faktycznie Moskwa straci przynajmniej tymczasowo indyjski rynek, będzie to dla niej istotne utrudnienie.

Wróblewski: To spory sukces

Szef Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski zwrócił uwagę, że choć USA i Indie nie przedstawiły żadnych dokumentów, to wcześniejsze działania New Delhi wskazują, że rzeczywiście coś jest na rzeczy.

"To spory sukces, choć trudno sobie wyobrazić, że Indie natychmiast skończą z importem ruskiej ropy i zrezygnują całkowicie z ceł. Prawdą jest, ze ostatnio zaczęły ograniczać import, może to już wcześniej było przygotowywane. Strony nie pokazały jeszcze nic na piśmie, ale tak czy owak dobra informacja" – napisał

Waszyngton obniżył cła w zamian za wstrzymanie zakupów ropy naftowej z Rosji

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się obniżyć cła na towary indyjskie do 18 procent w zamian za obniżenie barier handlowych przez Indie, zaprzestanie zakupów rosyjskiej ropy i kupowanie jej zamiast tego ze Stanów Zjednoczonych, a potencjalnie także z Wenezueli.

"Z przyjaźni i szacunku dla premiera Modiego oraz na jego prośbę, ze skutkiem natychmiastowym, zgodziliśmy się na umowę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Indiami, na mocy której Stany Zjednoczone będą stosować obniżoną stawkę celną z 25 proc. do 18 proc." – czytamy w Trumpa w poście w mediach społecznościowych po rozmowie z premierem Indii Narendrą Modim.

Modi: Przywództwo prezydenta Trumpa kluczowe dla globalnego pokoju

Szef rządu w New Delhi wyraził zadowolenie z decyzji amerykańskiej administracji. "Wspaniale jest dziś rozmawiać z moim drogim przyjacielem, prezydentem Trumpem. Cieszę się, że produkty «Made in India» będą teraz objęte obniżoną taryfą celną w wysokości 18 proc. Wielkie podziękowania dla prezydenta Trumpa w imieniu 1,4 miliarda mieszkańców Indii za tę wspaniałą wiadomość" – czytamy na profilu na X Narendry Modiego.

Polityk dodał, że gdy dwie duże gospodarki i "największe demokracje świata" współpracują ze sobą, przynosi to korzyści ich obywatelom i otwiera ogromne możliwości korzystnej dla obu stron współpracy. "Przywództwo prezydenta Trumpa jest kluczowe dla globalnego pokoju, stabilności i dobrobytu. Indie w pełni popierają jego wysiłki na rzecz pokoju" – podkreślił Modi. "Cieszę się na bliską współpracę z nim, która pozwoli nam wynieść nasze partnerstwo na niespotykany dotąd poziom" – dodał.

Polityka międzynarodowa Indii jest określana przez analityków geopolityki jako pragmatyczna i suwerennościowa. Niekiedy stosowane jest też sformułowanie "mocarstwo obrotowe". Władze Indii potrafią bowiem współpracować zarówno z USA, jak i z Rosją oraz Chinami, przy czym to ostatnie państwo postrzegają jako zagrażające swojej pozycji. Obecność Indii w BRICS jest w dużej mierze spowodowana nie sojuszem z Pekinem, lecz próbą blokowania rozrostu chińskiej potęgi w ramach tej organizacji.

