UE zakończyła negocjacje z Indiami. "Przełomowa umowa"

Ludzie na całym świecie nazywają to matką wszystkich umów. Ta umowa przyniesie ogromne możliwości 1,4 miliarda mieszkańców Indii i milionom mieszkańców Europy – powiedział we wtorek (27 stycznia) premier Indii Narenda Modi.

– Europa i Indie tworzą dziś historię. To dopiero początek – ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

KE szacuje, że przewidziana w wynegocjowanej umowie obniżka ceł na prawie 97 proc. produktów sprowadzanych z UE do Indii pozwoli zaoszczędzić europejskim firmom ok. 4 mld euro.

Indie obniżą cła na samochody i alkokohole z UE

Taryfy na samochody mają zostać obniżone ze 110 proc. do 10 proc. w ciągu pięciu lat. Spadną również stawki na europejskie alkohole, takie jak wina, (ze 150 proc. do 75 proc.) i wódka (ze 150 proc. do 40 proc.), a docelowo do poziomu 20 proc.

UE obniży cła na 99,5 proc. towarów będących przedmiotem handlu z Indiami w ciągu siedmiu lat. Taryfy zostaną całkowicie zniesione w przypadku indyjskich towarów morskich, wyrobów skórzanych i tekstylnych, chemikaliów, gumy, metali nieszlachetnych oraz kamieni szlachetnych i biżuterii.

Porozumienie przewiduje również obniżenie ceł na szereg towarów unijnych eksportowanych do Indii, w tym maszyny, sprzęt elektryczny, chemikalia oraz żelazo i stal.

"Przełomowa" umowa handlowa

Reuters pisze o "przełomowej" umowie i zwraca uwagę, że została zawarta zaledwie kilka dni po podpisaniu przez UE porozumienia z państwami grupy Mercosur i w obliczu gróźb prezydenta USA Donald Trumpa, który zapowiedział nałożenie taryf celnych na kraje europejskie broniące Grenlandii.

Zakończenie negocjacji UE-Indie nie oznacza przyjęcia umowy. Tekst musi zostać przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe Unii, a następnie przedstawiony państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu. Porozumienie wymaga także ratyfikacji przez Indie.

