Kolejny spór między rządem a prezydentem. Żurek grzmi: Tego się nie robi bezkarnie

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziów.

Prezydent nie przyjmie ślubowania od sędziów TK? Żurek zabrał głos

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w TVN24 ocenił, że możliwe jest złożenie ślubowania sędziów bez udziału prezydenta.

– Oczywiście była taka dobra tradycja: złożyć ślubowanie przed głową państwa. Ale jeżeli będziemy stosować tak zwaną wykładnię literalną, czyli jak brzmi przepis, to on nie oznacza bezpośrednio przy obecności, tylko „wobec” – powiedział.

Zdaniem ministra odmowa przyjęcia ślubowania byłaby niezgodna z prawem.

– Ja mam świadomość jakiego mamy przeciwnika po drugiej stronie, który nie dotrzymuje żadnych zasad, nie trzyma się reguł i którego jedynym celem jest obalenie rządu i doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy niszczyli Polskę i doprowadzili do wielu afer, nie byli rozliczeni – ocenił.

Waldemar Żurek podkreślił, że ma plan na wszystkie możliwe decyzje prezydenta.

Pytany o to, czy jego zdaniem prezes TK Bogdan Świeczkowski wpuściłby w ogóle nowych sędziów do budynku Trybunału Konstytucyjnego, Waldemar Żurek odpowiedział: „Proszę zwrócić uwagę, do jakiego absurdu dochodzimy, że zastanawiamy się tak, jakby Trybunał Konstytucyjny był prywatnym folwarkiem pana Świeczkowskiego, który sobie może wpuścić albo nie wpuścić”.

Dodał, że ma plan również na taką sytuację.

– Wszystkie te osoby, które będą łamały ustawę czy konstytucję, muszą mieć świadomość, że tego się nie robi bezkarnie – mówił.

