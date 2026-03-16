"Prezydent ma podstawy". Bosak: W oczywisty sposób naruszyli regulamin Sejmu

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziów.

Sejm wybrał sędziów TK. Bosak: Prezydent ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć ślubowania

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, ocenił w RMF FM, że koalicja rządowa „w oczywisty sposób” naruszyła regulamin Sejmu, który – jak wyjaśnił Krzysztof Bosak – „wskazuje, że od momentu złożenia kandydatur do momentu głosowania powinien minąć tydzień, a oni zrobili to w dwa dni”.

– Nie wiem, czy oni to przeoczyli, wydaje mi się, że chyba nie dbali za bardzo o te wszystkie rzeczy związane z przygotowaniem. W każdym razie jest to obarczone wadą i myślę, że prezydent ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć ślubowania – stwierdził Krzysztof Bosak.

Spór o wybór sędziów TK

PiS podważa konstytucyjność wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm, twierdząc, że narusza ją m.in. wybór aż sześciu sędziów. Zdaniem posłów opozycji, powinni oni być wybierani w różnym czasie w związku z kończeniem się kadencji poszczególnych sędziów TK. W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK. Trybunał Konstytucyjny ma zająć się nim zająć we wtorek, 17 marca.

Spór dotyczy także tego, od kiedy wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego uznawany jest za sędziego. Zabierający głos podczas głosowań w Sejmie Maciej Tomczykiewicz z KO przekonywał, że decydujący jest wybór przez Sejm, natomiast zaprzysiężenie przez prezydenta ma jedynie charakter protokolarny.

Czytaj też:

Spór o sędziów TK. Rządząca koalicja szykuje już "plan B"Czytaj też:

Żurek stawia ultimatum prezydentowi. Dał mu tydzień