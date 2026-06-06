Vance zabrał głos ws. śmierci Nowaka. "Umarł tak, jak umiera cywilizacja"

Wiceprezydent USA J. D. Vance opublikował mocny wpis na temat śmierci Henry'ego Nowaka, 18-latka polskiego pochodzenia. Do zdarzenia doszło w Wielkiej Brytanii.

"Henry Nowak umarł w ten sam sposób, w jaki umiera cywilizacja: porzucony, skuty przez władze, które mu nie ufały ani o niego nie dbały, i oskarżony o zbrodnie nienawiści, których nie popełnił. Jego morderstwo jest równie tragiczne, co budzące wściekłość. Powinien wciąż żyć dzisiaj, i żyłby, gdyby ostatnie kilka pokoleń europejskich elit stanęło twardo przeciwko polityce samonienawiści i masowej inwazji migrantów, z których wielu gardzi Zachodem i ludźmi, którzy go kochają" – podkreśla wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

J. D. Vance uważa, że "Henry był daleki od tego, by być pierwszym, który tak bezsensownie stracił życie, i obawiam się, że nie będzie ostatnim. Za każdym razem, gdy życie takie jak jego zostaje utracone, właściwą reakcją – jedyną reakcją – jest sprawiedliwy gniew".

"Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie administracja Trumpa udowodniła światu, jest to, że zatrzymanie fali masowej migracji i obrona suwerenności narodowej to kwestia politycznej woli i przywództwa. Wszystko inne to wymówka. To dlatego, że kochamy Zachód, chcemy go zachować. Kochamy naszą cywilizację. Kochamy nasz kraj. Kochamy nasze dzieci. I nikt – nikt – nie powinien nigdy umierać w sposób, w jaki umarł Henry Nowak. Niech Bóg pocieszy tych, którzy go kochali, i niech Bóg przyjmie jego duszę" – zakończył wpis polityk.

Zabójca nosił legalnie 21-centymetrowy sztylet

Zabójca Polaka, Vickrum Digwa, jest członkiem społeczności sikhijskiej. Narzędzie, którym zaatakował Polaka, było noszone przez niego legalnie. Sztylet miał ostrze długości około 21 centymetrów. Brytyjskie przepisy przewidują wyjątki pozwalające praktykującym sikhom na noszenie kirpanów – ceremonialnych mieczy i sztyletów będących symbolem wiary.

Ojciec zamordowanego nastolatka otwarcie zakwestionował obowiązujące przepisy. – Ludzie nie powinni mieć możliwości swobodnego poruszania się po brytyjskich ulicach z 21-centymetrowym ostrzem – powiedział Mark Nowak.

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