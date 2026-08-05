Prawybory partyjne w USA. Kolejny znaczący sukces skrajnej lewicy

Działacze Demokratycznych Socjalistów Ameryki w błyskawicznym umacniają swoją pozycję w Partii Demokratycznej. Kandydaci DSA wygrywają większość partyjnych prawyborów przed zaplanowanymi na 3 listopada połówkowymi wyborami do Kongresu. Wyłonione zostaną dwie trzecie Senatu i Izba Reprezentantów.

Skrajna lewica triumfuje. Abul El-Sayed wygrał prawybory Partii Demokratycznej w Michigan

Tym razem 41-letni Abdul El-Sayed pokonał w prawyborach kongresmen Haley Stevens, reprezentującą konserwatywno-lewicowe skrzydło Partii Demokratycznej. Amerykańska agencja prasowa Associated Press podkreśliła, że rywalizacja była bardzo zacięta, a zwycięzca stanie przed zadaniem zjednoczenia podzielonego elektorat swojej partii.

W listopadzie El-Sayed zmierzy się o miejsce w Kongresie z byłym republikańskim kongresmenem Michaelem Rogersem. Rezultat tego starcia może mieć duże znaczenie dla szans demokratów na przejęcie kontroli nad Senatem USA.

El-Sayed to były urzędnik odpowiedzialny za zdrowie publiczne. Zapowiedział m.in. wprowadzenie powszechnego systemu opieki zdrowotnej, reformę finansowania kampanii wyborczych oraz zakończenie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela.

Jego kandydaturę wsparli m.in. najbardziej rozpoznawalni liderzy radykalnej lewicy senator Bernie Sanders i kongresmen Alexandria Ocasio-Cortez. "The New York Times" ocenił, że rezultat w Michigan jest największym sukcesem ich frakcji w tym roku.

Radykalne postulaty Demokratycznych Socjalistów Ameryki

Demokratyczni Socjaliści Ameryki postulują m.in. masową migrację, zniesienie instytucji więzień, ograniczenie finansowania policji, odejście od kapitalizmu i wprowadzenie socjalistycznego systemu gospodarczego, czy "zieloną" transformację energetyczną.

Liderzy Republikanów, w tym prezydent Trump, wiceprezydent Vance, czy spiker Mike Johnson, ostrzegają, że DSA jest formacją politycznie ekstremistyczną, a nawet komunistyczną.

Więcej o ich organizacji – ale również sytuacja w Partii Republikańskiej – mówił niedawno na kanale YouTube Do Rzeczy Tomasz Wróblewski.

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