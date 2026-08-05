Upały znów uderzają w kolej. PKP wprowadziło ograniczenia na trasach

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w środę o wprowadzeniu ograniczeń prędkości na pięciu odcinkach tras. Utrudnienia dotyczą linii Augustów – Szczepki, Brzustów – Dęba Opoczyńska, Sucha Beskidzka – Chabówka, Stryszów – Sucha Beskidzka oraz Radziszów – Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona.

Zarządca infrastruktury tłumaczy decyzję wysokimi temperaturami, które mogą wpływać na stan torów i sieci trakcyjnej.

Wzmocniony nadzór nad infrastrukturą

PKP PLK zapewniają, że prowadzą całodobowy monitoring sieci kolejowej i na bieżąco analizują sytuację meteorologiczną w poszczególnych regionach kraju. W związku z falą upałów zwiększono również gotowość służb technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

– Zwiększona została gotowość służb technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym – poinformowały PKP PLK. Spółka zapowiedziała dodatkowe kontrole, zwłaszcza na najbardziej obciążonych liniach. Jak informuje PKP, na sieci kolejowej rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe przeznaczone do przeglądów i napraw sieci trakcyjnej oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.

Powrót problemów sprzed kilku tygodni

Obecna sytuacja przypomina wydarzenia z końca czerwca, kiedy rekordowe temperatury także doprowadziły do poważnych utrudnień na kolei. Pasażerowie pociągu PKP Intercity "Chełmoński" relacji Kraków – Świnoujście utknęli wówczas w okolicach Czerwińska po awarii lokomotywy. Podróżni czekali na skład zastępczy, a straż pożarna nie zdecydowała się na ewakuację.

Do kolejnych problemów doszło w pobliżu lotniska Warszawa-Modlin. W wyniku uszkodzenia sieci trakcyjnej zatrzymały się dwa pociągi – jeden jadący z Olsztyna do Krakowa, drugi z Modlina do Warszawy.

Kilka dni po czerwcowych awariach PKP Intercity odwołało 21 pociągów. Przewoźnik tłumaczył, że przyczyną były utrudnienia związane z wysokimi temperaturami i liczne uszkodzenia sieci trakcyjnej.

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