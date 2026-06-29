Ogromne utrudnienia. PKP Intercity odwołało 21 pociągów

Potężna fala upałów zalała Polskę. Stacja meteorologiczna w Słubicach odnotowała w niedzielę rekordową temperaturę powietrza w naszym kraju – 40,5 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekordowy odczyt został odnotowany w lipcu 1921 r. na Opolszczyźnie. Było to 40,2 stopnia Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert z zaleceniem unikania słońca i aktywności fizycznej na zewnątrz.

Tak ekstremalne temperatury powodują poważne utrudnienia na kolei. W niedzielę pasażerowie pociągu PKP Intercity Chełmoński utknęli w trasie po tym, jak w okolicach Czerwińska zepsuła się lokomotywa. Pomocy potrzebowali również pasażerowie dwóch składów, które na skutek uszkodzenia sieci trakcyjnej zatrzymały się w okolicy lotniska Warszawa-Modlin. Pierwszy z nich podróżował z Olsztyna do Krakowa, a drugi – z Modlina do Warszawy.

PKP Intercity odwołuje pociągi

PKP Intercity poinformowało o odwołaniach 21 połączeń. Powodem są utrudnienia związane z wysokimi temperaturami, które doprowadziły do licznych awarii sieci trakcyjnej. Podróżni powinni sprawdzić aktualny rozkład jazdy przed wyjazdem. Szczegółowa lista anulowanych połączeń dostępna jest u przewoźnika.

Wśród odwołanych połączeń znalazły się m.in. pociągi SWAROŻYC kursujące między Szczecinem a Kołobrzegiem. Nie pojadą również składy JAGNA, PRZĄŚNICZKA oraz KORCZAK obsługujące trasę Warszawa-Łódź. Odwołano także pociągi BORY TUCHOLSKIE między Gdynią a Kostrzynem, SZCZELINIEC i SUDETY kursujące między Krakowem a Jelenią Górą, a także KOZICA na odcinku Kraków-Zakopane. Na liście znalazły się również połączenia FLISAK, STRZELECKI, LUBUSZANIN oraz PLANTY. W części przypadków przewoźnik zapewnił autobusową komunikację zastępczą. PKP Intercity apeluje o sprawdzanie bieżących komunikatów.

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