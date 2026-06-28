Ekstremalne upały w Polsce. Pasażerowi kolei mają problemy

Potężna fala upałów zalała Polskę. W niedzielę w Słubicach zanotowano rekord ciepła w historii pomiarów w naszym kraju. Tak ekstremalne temperatury powodują poważne utrudnienia na kolei.

Kłopoty pasażerów

Pasażerowie pociągu PKP Intercity Chełmoński utknęli w trasie po tym, jak w okolicach Czerwińska zepsuła się lokomotywa. RMF FM podaje, że podróżni czekają na zastępczy skład, który umożliwi im dalszą podróż. Straż Pożarna nie zdecydowała się na ewakuację pociągu.

Pomocy potrzebowali również pasażerowie dwóch składów, które na skutek uszkodzenia sieci trakcyjnej zatrzymały się w okolicy lotniska Warszawa–Modlin. Pierwszy z nich podróżował z Olsztyna do Krakowa, a drugi – z Modlina do Warszawy.

– Sytuacja jest już opanowana. Zakończyliśmy swoje działania, które skupiały się głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy w ewakuacji. Brało w nich udział łącznie siedem zastępów. Osoby były sukcesywnie ewakuowane, a w międzyczasie strażacy uczestniczyli w zabezpieczeniu ich w wodę do picia, ponieważ wysokie temperatury dziś niestety doskwierają — powiedział "Faktowi" kpt. Paweł Plagowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ogromne upały w Europie

W ostatnich dniach znaczna część Europy zmaga się z falą upałów. W wielu krajach służby meteorologiczne wydają ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami oraz apelują o ograniczenie pracy fizycznej na otwartej przestrzeni w najgorętszych godzinach dnia

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) temperatury w Berlinie i Brandenburgii mogą sięgnąć nawet 41 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają przed "ekstremalnym obciążeniem cieplnym" oraz wysokim ryzykiem pożarów lasów.