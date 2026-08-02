Smaki włoskich wakacji

SIOSTRY GOTUJĄ Pieczone krążki cukinii obtoczone w parmezanie to klasyczny smak lata na naszym stole podawany w sierpniu.
Przygotowujemy je dość często, bo są lekkie i doskonale smakują ze świeżą sałatką z zielonego ogórka, ale nie tylko. Dzięki temu, że dodajemy do parmezanu oregano, przypominają przekąskę kuchni śródziemnomorskiej. Cukinia jest lekkostrawna i niskokaloryczna, doskonale pasuje na lekki obiad czy późną kolację. Teraz w sierpniu, aż do późnej jesieni, cukinia jest najsmaczniejsza i w dobrej cenie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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