Smaki włoskich wakacji

Przygotowujemy je dość często, bo są lekkie i doskonale smakują ze świeżą sałatką z zielonego ogórka, ale nie tylko. Dzięki temu, że dodajemy do parmezanu oregano, przypominają przekąskę kuchni śródziemnomorskiej. Cukinia jest lekkostrawna i niskokaloryczna, doskonale pasuje na lekki obiad czy późną kolację. Teraz w sierpniu, aż do późnej jesieni, cukinia jest najsmaczniejsza i w dobrej cenie.