Sąd oddalił kasację PiS. Tusk triumfuje

"Miażdżący dla PiS wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany! Kasacja oddalona. Żadnych wątpliwości. Kolejne pisowskie kłamstwo obnażone" – napisał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

"Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie" – skomentował premier Donald Tusk.

Brak subwencji dla PiS

25 września 2025 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia utrzymał w mocy decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niewypłacenia subwencji dla PiS. Tym samym sąd odrzucił zażalenie partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Niewypłacenie subwencji nie stanowi przestępstwa" – oznajmiła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. "Sąd uznał, że działania ministra finansów i urzędników resortu mieściły się w granicach obowiązującego prawa i nie można im przypisać umyślnego działania na szkodę partii" – stwierdził rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Prawo i Sprawiedliwość oskarżało ministra finansów Andrzeja Domańskiego o bezprawne wstrzymanie wypłaty subwencji i dotacji mimo ustawowego obowiązku ich przekazania. Sąd orzekł, że resort działał zgodnie z prawem, a jego decyzje wynikały z konieczności wyjaśnienia wątpliwości wokół uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. "Działania członków PKW znajdowały oparcie w obowiązujących przepisach i mieściły się w granicach przyznanych kompetencji ustawowych" – wskazano w uzasadnieniu.

Sprawa zaczęła się w sierpniu 2024 r., gdy PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z kampanii parlamentarnej z 2023 r., zwracając uwagę na nieprawidłowości w wydatkach na kwotę 3,6 mln zł. W efekcie Ministerstwo Finansów wstrzymało wypłatę subwencji i dotacji dla partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżyło tę decyzję do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która przychyliła się do skargi. PKW ostatecznie przyjęła sprawozdanie, ale podkreśliła, że nie rozstrzyga statusu tej izby – kwestionowanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Minister Domański zwrócił się do PKW o wykładnię uchwały, wskazując jej wewnętrzną sprzeczność. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości resort nie przekazał partii środków.

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