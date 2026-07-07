Jechali PKP z Chorwacji do Polski. W środku nocy kazano im wysiąść z pociągu

Powodem miała być usterka wagonów. Podróżni przez kilka godzin czekali na dalszy transport, a do kraju dotarli z opóźnieniem.

Pasażerowie wysiedli w środku nocy

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Grupa około 30 osób podróżowała pociągiem PKP Intercity z Rijeki do Warszawy. Około godziny 3 nad ranem, podczas postoju w Grazu, pasażerowie zostali poproszeni o opuszczenie składu. Jak przekazano podróżnym, przyczyną była usterka wagonów. Po kilku godzinach oczekiwania udało im się odjechać do Polski innym pociągiem należącym do kolei austriackich. Skład dojechał jednak tylko do Krakowa. Stamtąd pasażerowie kontynuowali podróż do swoich miejsc docelowych, m.in. Warszawy i Iławy.

Jeden z podróżnych w rozmowie z RMF FM relacjonował, że przez wiele godzin nie otrzymywali informacji od polskiego przewoźnika. – My otrzymaliśmy informację od kontrolera w Austrii, że jakiś pociąg będziemy mieli za dwie godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie dostaliśmy żadnych informacji, dlaczego zostaliśmy wyrzuceni. Tyle razy było dzwonione na infolinię. Odpowiedź była jedna: "proszę czekać, ustalamy" – powiedział.

PKP Intercity: Będziemy wyjaśniać sprawę

Do sprawy odniosło się PKP Intercity. Przewoźnik podkreśla, że za prowadzenie ruchu pociągów na zagranicznych odcinkach odpowiadają koleje danego państwa. – Teraz sprawę podróżnych, którzy opuścili skład, będziemy wyjaśniać ze stroną austriacką. Nie byliśmy o niej informowani – powiedział RMF FM Michał Wrzosek z PKP Intercity.

Kolejne problemy przewoźnika

To kolejne utrudnienia, z którymi w ostatnich dniach mierzyli się pasażerowie PKP Intercity. Pod koniec czerwca przewoźnik odwołał 21 pociągów. Jak wyjaśniono, powodem były ekstremalne upały, które doprowadziły do licznych awarii sieci trakcyjnej.

Wśród odwołanych znalazły się m.in. połączenia Swarożyc, Jagna, Prząśniczka, Korczak, Bory Tucholskie, Sudety, Szczeliniec, Kozica, Flisak, Strzelecki, Lubuszanin i Planty. W części przypadków uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

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