Rodzicu, nie zapomnij złożyć tego wniosku. Masz czas do 30 listopada

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jest to 24. rok życia.

Rodziny otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz osoba, której sąd powierzył sprawowanie tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem.

Pieniądze nie przysługują na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym ani na studentów. Jeżeli rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną w porównywalnych okresach, świadczenie dzielone jest po równo – każdy z rodziców może otrzymać 150 zł.

300 zł na dziecko. Jak założyć wniosek?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie Dobry Start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej – na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać do 30 listopada przez: portal PUE/eZUS lub aplikację mobilną mZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.gov.pl albo bankowość elektroniczną. Co ważne, złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony później, to pieniądze trafią na konto rodziców w ciągu dwóch miesięcy.

Pod koniec lipca ZUS poinformował, że do tej pory wpłynęło już prawie 1,4 mln wniosków. Dotyczą one ponad 2 mln dzieci. Do tej pory wypłacono niemal 173 mln zł. Najwięcej dzieci zgłoszono w województwie mazowieckim – prawie 284 tys. Najmniej zaś w województwie opolskim – ponad 48 tys.

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