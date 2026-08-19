Amerykański gigant rozwija dostawy produktów dronami

Amazon przygotowuje zwiększenie skali dostaw wykonywanych za pomocą dronów. Usługa Prime Air, która obecnie funkcjonuje w wybranych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, ma do końca 2026 roku być dostępna w prawie 500 miastach i miejscowościach. Spółka zapowiada również ekspansję na kolejne duże amerykańskie aglomeracje.

Amazon rozwija Prime Air

Na ten moment Prime Air działa w siedmiu stanach: Arizonie, Florydzie, Kansas, Luizjanie, Michigan, Nebrasce i Teksasie. Amazon chce jednak w krótkim czasie wielokrotnie zwiększyć zasięg usługi. Do końca 2026 roku dostawy dronami mają być dostępne w niemal 500 miastach i miejscowościach, czyli około sześciokrotnie większej liczbie lokalizacji niż obecnie.

Według firmy w miejscach, w których Prime Air już działa, każdego dnia realizowane są tysiące dostaw. W tym roku drony Amazona dostarczyły już setki tysięcy przesyłek.

Usługa jest obecnie dostępna m.in. w rejonach Phoenix, Tampy, Kansas City, Omaha, Baton Rouge, Detroit, Houston, San Antonio, Dallas i Waco. Amazon zapowiada, że w najbliższym czasie Prime Air pojawi się także w aglomeracjach Chicago, Syracuse, Cleveland, Atlanty i Boise. Kolejne lokalizacje mają dołączać do programu jeszcze w tym roku.

Wiceprezes Amazon Prime Air powiedział, że klienci już teraz korzystają z Amazona z uwagi na szybką dostawę tego samego i następnego dnia, a funkcja Prime Air zapewnia jeszcze szybszą opcję, gdy jej potrzebują, z dostawą nawet w ciągu pół godziny.

Co poleci do klientów?

Oferta Prime Air obejmuje miliony produktów należących do różnych kategorii. Wśród nich znajdują się m.in. artykuły spożywcze, kosmetyki, leki, elektronika oraz produkty gospodarstwa domowego.

Do transportu dronem kwalifikują się niemal wszystkie produkty o wadze do 5 funtów, czyli około 2,3 kg, które można zmieścić w dużym pudełku po butach. Amazon szacuje, że dzięki temu ponad 60 proc. produktów najczęściej kupowanych przez klientów może być dostarczanych właśnie w ten sposób.

Firma deklaruje, że przesyłka może trafić do odbiorcy nawet w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia. W praktyce większość dostaw realizowana jest jednak w ciągu około godziny.

Przesyłka dronem

Prime Air zostało zintegrowane ze standardowym procesem zakupowym Amazona. Klient korzysta z tej samej aplikacji, składa zamówienie w taki sam sposób i może korzystać ze standardowej obsługi klienta. Przy pierwszym zamówieniu musi jedynie wskazać miejsce, w którym dron ma pozostawić przesyłkę.

Członkowie Amazon Prime mogą korzystać z bezpłatnej dostawy dronem przy zamówieniach o wartości co najmniej 50 dolarów. W przypadku zakupów poniżej tej kwoty opłata za dostawę wynosi 2,99 dolara. Klienci nieposiadający członkostwa Prime zapłacą 4,99 dolara.

Czytaj też:

Polacy coraz częściej chodzą do centrów handlowych. Nowe dane