Polacy coraz częściej chodzą do centrów handlowych. Nowe dane

"W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku centra handlowe mogą pochwalić się wzrostem obrotów na poziomie +2,2 proc. przy stabilnym wzroście odwiedzalności +0,6 proc. Tempo wzrostu obrotów, które jest wyższe niż tempo wzrostu odwiedzalności pokazuje, że wizyty są bardziej celowe. Może to być znak, że oferta centrów handlowych jest odpowiednio skalibrowana pod potrzeby współczesnych klientów. Największe wzrosty obrotów odnotowano w kategoriach pozazakupowych, a więc: rozrywki (+7,1 proc.), zdrowia i urody (+5,1 proc.), restauracji i kawiarni (+3,8 proc.) oraz usług (+3,6 proc.)" – czytamy w komunikacie

Rozrywka, zdrowie, restauracje

Najwyższe wzrosty w kategoriach retailowych za pierwsze półrocze 2026:

Rozrywka: +7,1 proc. r/r

Zdrowie i uroda: +5,1 proc. r/r

Restauracje i kawiarnie: +3,8 proc. r/r

Usługi: +3,6 proc. r/r

"Wzrost obrotów w kategorii rozrywka obserwujemy już od dłuższego czasu, ale w czerwcu bieżącego roku był on wyjątkowy. Na tak wysoki wynik na pewno wpływ miał efekt sezonowy. Koniec roku szkolnego i początek wakacji tradycyjnie zwiększają skłonność konsumentów do korzystania z oferty czasu wolnego, co w centrach handlowych przekłada się na większą liczbę wizyt oraz wyższe wydatki w segmentach związanych z aktywnościami pozazakupowymi. W tym okresie galerie handlowe stają się naturalnym wyborem dla rodzin i młodych dorosłych, którzy poszukują wygodnych, dostępnych i zróżnicowanych form spędzania wolnego czasu. Z drugiej strony jest to dowód trwałej zmiany w sposobie korzystania z centrów handlowych. Klienci coraz częściej traktują je jako pełnowartościowe miejsca spędzania wolnego czasu, a nie wyłącznie przestrzeń zakupową. Ten wynik pokazuje, że inwestycje branży w ofertę kin, strefy aktywności, koncepty rodzinne czy doświadczenia immersyjne realnie odpowiadają na potrzeby odwiedzających" – skomentowała dyrektor zarządzająca PRCH Bogda Korolczuk.

"Jeśli chodzi o wyniki obrotów i odwiedzalności z podziałem na wielkość centrów handlowych, w minionym półroczu liderem obu wskaźników okazała się kategoria centrów bardzo dużych. Osiągnęły one wzrost obrotów o +2,8 proc. przy wzroście odwiedzalności +1,2 proc. Wysoki wzrost obrotów odnotowały także centra małe i bardzo małe (+2,4 proc.) przy minimalnie zniżkującej odwiedzalności (-0,6 proc.). Także w centrach dużych i średnich poziom obrotów był dodatni – odpowiednio: +1,8 proc. i +1,5 proc., przy odwiedzalności na poziomie odpowiednio: -0,1 proc. i +0,9 proc." – podano także w materiale.

Kto zyskał najwięcej?

W podziale na wielkość obiektów handlowych obroty w I poł. br kształtowały się następująco:

Bardzo duże obiekty (>60 tys. m2) +2,8 proc.,

Duże obiekty (40-60 tys. m2) +1,8 proc.,

Średnie obiekty (20-40 tys. m2) +1,5 proc.,

Małe i bardzo małe obiekty (5-20 tys. m2) +2,4 proc..

Największe wzrosty obrotów w pierwszym półroczu 2026 roku odnotowano w aglomeracjach: Białystok, Poznań, Warszawa. Największe wzrosty obrotów z kolei w regionach: Wschodnim, Centralnym i Północno-Zachodnim.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

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