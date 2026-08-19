Stanowski i Matczak założą własną partię? "TAK"

"Zapraszam Państwa do poważnej, merytorycznej rozmowy o Polsce – w ramach idei Radykalnego Centrum. Załóżmy razem 50 Klubów Radykalnego Centrum w całej Polsce i nie pozwólmy, żeby skrajności odebrały nam rozum" – zaapelował 17 sierpnia w swoich mediach społecznościowych prof. Marcin Matczak, który współpracuje obecnie z Kanałem Zero.

Kilka dni wcześniej, prawnik ostro skrytykował premiera Donalda Tuska w związku z kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. "Osiem lat gadania i manifestowania w obronie APOLITYCZNOŚCI sądów za czasów PiS jak krew w piach. (...) Jego wejście do TK pokaże, że KO niczym nie różni się od PiS – chce mieć zaufanych politycznie ludzi w instytucji, która ma być apolityczna. I co z tego, że M. Berek nie jest tak agresywny jak K. Pawłowicz, czy tak hipokrytyczny jak walczący z komuną prokurator PRL S. Piotrowicz? W Polskę pójdzie tylko jedna wiadomość: Tusk wstawia do TK swoją prawą rękę, tak jak Kaczyński i Ziobro wstawiali swoje" – grzmiał na platformie X.

Matczak i Stanowski pójdą w politykę? Pawłowicz ostrzega: Groźne

Ostatnie aktywności prof. Matczaka postanowiła skomentować Krystyna Pawłowicz. Do swojego postu dołączyła wpis Marcina Matczaka z 17 sierpnia i odpowiedź jednego internetowych komentatorów. "To, jak bardzo groźnym zawodnikiem jest Matczak dotarło do mnie, gdy stary znajomy, patriota, swego czasu dziennikarz w „naszych” mediach, podesłał mi jego podcast. Zwyczajnie nie miał pojęcia, kim jest autor, którego dziś z nieznanych mi powodów bardzo mocno promuje Stanowski. "Ciekawa rozmowa. Konsekwencje pozbycia się egzoszkieletu tradycji, facet dobrze to systematyzuje. Długie, ale polecam. Prawnik co ciekawe. Dlaczego to co prowincjonalne, może być lepsze od tego co wielkomiejskie. ale z ręką na sercu do połowy dojechałem" – zauważył użytkownik @Przeszpieg. "Nabierze się przynajmniej 5% wyborców, wystarczy, żeby osłabić Morawieckiego i uratować Tuska. Człowiek Wyborczej i Stanowskiego, do niedawna członek Rady ośrodka władzy, jaką jest Fundacja Batorego. Oferta dla wszystkich i nikogo, od dawna szykowany do tej roli" – dodał w innym wpisie.

"Czy peowiec M.MATCZAK i K.STANOWSKI założą na wybory 2027 NOWĄ PARTIĘ mającą UNIEMOŻLIWIĆ prawicy odzyskanie władzy ? Bez „egzoszkieletu tradycji” i podobnych tożsamości… Dla Polski – groźne" – skomentowała na X Pawłowicz.

Głos w sprawie postanowił zabrać twórca Kanału Zero.

"TAK" – odpowiedział Stanowski.

"Ale bez egzoszkieletu nie. Nigdy" – zareagował z kolei Matczak.

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