Minister Cienkowska modelką na wybiegu. "Z Twoich podatków"

Pokaz mody zorganizowany w gmachu Ministerstwa Rolnictwa wywołał spore kontrowersje. Resort twierdzi, że na komercyjnym udostępnieniu przestrzeni zarobił Skarb Państwa, a wydarzenie służyło także promocji polskiej żywności. Inaczej sprawę ocenia opozycja.

Jak się jednak okazuje, w innym pokazie modelingu udział wzięła minister kultury Marta Cienkowska. Co z tego? Być może nic istotnego, gdyby nie jeden "szczegół".

Cienkowska "modelką na wybiegu". Poszło dofinansowanie z Ministerstwa Kultury

Na sprawę zwrócił uwagę Mateusz Kurzajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrał także szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

"Myśleliście, że miliony za spacery po lesie i dofinansowania ZUS dla «artystów» to wszystko na co stać minister Cienkowską? Byliście w błędzie! Pani minister spełniła swoje marzenie i została modelką na wybiegu. Za darmo? Nie – z Twoich podatków!"– napisał Kurzajewski.

"Organizatorem pokazu mody była Fundacja Kraina, która na edycję dostała 148 193 zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gdyby tylko Stefan Krajewski o tym wiedział, też by pewnie sypnął trochę z ministerstwa rolnictwa i przespacerował się po wybiegu" – dodał.

"Pani ministra wystąpiła jako modelka na pokazie organizowanym przez podmiot, który dostał 150 000 od pani ministry (jej ministerstwa)? Wszyscy zdrowi?" – zapytał Stanowski.

Zrobili pokaz mody w resorcie rolnictwa

Wcześniej pokaz najnowszej kolekcji duetu Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski odbył się we wtorek, 22 września, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej w Warszawie. Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele świata mody, show-biznesu i mediów, w tym Monika Olejnik. Impreza miała charakter zamknięty, a jej organizacja szybko stała się przedmiotem publicznej dyskusji. Wśród zaproszonych mediów znalazły się m.in. TVP, Plejada i Pudelek. Z kolei reporterzy Republiki informowali, że nie zostali wpuszczeni na wydarzenie. Zdjęcia i nagrania z pokazu niemal od razu zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych, publikowali je zarówno uczestnicy, jak i redakcje zajmujące się show-biznesem.

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