Modelka z OnlyFans ambasadorką Powstania. MKiDN twierdzi, że nie wiedziało

Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kierowanego przez Martę Cienkowską. Resort zapewnia, że nie konsultował listy ambasadorów.

Akcję zorganizowano z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W kampanii wykorzystano m.in. kotwicę Polski Walczącej i wizerunek Małego Powstańca. Do udziału zaproszono osoby publiczne ze świata kultury i sportu. Wśród ambasadorów znalazła się Monika Laskowska, przedstawiająca się w mediach społecznościowych jako "najlepsza polska dziennikarka". Laskowska jest również aktywna na OnlyFans, platformie, na której publikowane są m.in. treści dla dorosłych.

MKiDN: Lista ambasadorów nie była z nami konsultowana

Ministerstwo Kultury potwierdziło w czwartek, że objęło projekt honorowym patronatem. – Projekt Stowarzyszenia Warszawa 44: "Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego" został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten nie jest finansowany ani wspierany organizacyjnie przez Ministerstwo – przekazał "Rzeczpospolitej" rzecznik MKiDN Piotr Jędrzejowski. – Lista ambasadorów akcji nie była konsultowana z Ministerstwem – zaznaczył rzecznik.

Jędrzejowski odniósł się również do kryteriów wyboru osób reprezentujących akcję. – Każdy ma prawo czcić pamięć o Powstaniu Warszawskim i Powstańcach. Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego powinni być jednak dobierani bardzo starannie – powiedział "Rzeczpospolitej".

Stowarzyszenie: Braliśmy pod uwagę jej zasięgi

Z kolei Stowarzyszenie Warszawa ’44 potwierdziło "Faktowi", że zaproszenie Laskowskiej było jego samodzielną decyzją, a ministerstwo "nie wskazywało ani nie zatwierdzało poszczególnych ambasadorów akcji".

Organizator wskazał też, czym kierował się przy wyborze Laskowskiej. – Przy podejmowaniu decyzji o współpracy z panią Moniką Laskowską braliśmy pod uwagę jej obecność w przestrzeni publicznej, zasięg w mediach społecznościowych oraz deklarowaną gotowość do promowania pamięci o Powstaniu Warszawskim – przekazało stowarzyszenie "Faktowi".

Po wybuchu kontrowersji organizator poinformował o zmianie decyzji. – W związku z pojawiającymi się obecnie kontrowersjami dotyczącymi działalności pani Moniki Laskowskiej podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu działań związanych z pełnieniem przez nią funkcji ambasadorki – przekazano.

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