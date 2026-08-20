Monika Laskowska ambasadorką pamięci Powstania Warszawskiego? Burza w sieci

Nominacja ma być związana z inicjatywą Stowarzyszenia Warszawa ’44, objętą honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na którego czele stoi minister Marta Cienkowska.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej stowarzyszenia Laskowska ma w ramach projektu promować pamięć o Powstaniu Warszawskim. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o jej zaangażowaniu w inicjatywę oraz zdjęcie przedstawiające ją w koszulce upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania.



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Powstanie Warszawskie i OnlyFans. Pytania o wybór Moniki Laskowskiej na ambasadorkę pamięci

Nominacja wywołała oburzenie w związku z aktywnością Laskowskiej w internecie. Posiada ona bowiem konto na platformie OnlyFans, za pośrednictwem której użytkownicy mogą publikować i uzyskiwać dostęp do treści przeznaczonych dla dorosłych.

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja dotyczącą wyboru ambasadorów inicjatyw związanych z pamięcią historyczną oraz tego, jakie kryteria powinny decydować o ich nominowaniu. Komentujący nie szczędzą także ostrych słów krytyki pod adresem szefowej resortu kultury.

"Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę?" – pyta Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Jak dotąd ani ministerstwo, ani Marta Cienkowska nie odnieśli się do sprawy.