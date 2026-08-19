Ważne zwycięstwo radykałów w prawyborach na Florydzie

Na początku sierpnia popierany przez DSA Abdul El-Sayed pokonał w prawyborach w Michigan kongresmen Haley Stevens, reprezentującą establishment Partii Demokratycznej.

We wtorek w prawyborach na Florydzie Angie Nixon, 42-letnia deputowana stanowa z Jacksonville, pokonała Alexa Vindmana, byłego oficera sił zbrojnych i jednego z głównych świadków w pierwszej próbie impeachmentcie Donalda Trumpa.

Nixon, która należy do Demokratycznych Socjalistów Ameryki, wygrała 56 proc. do 44 proc., mimo że zebrała na kampanię niecały milion dolarów, a Vindman około 16 milionów dolarów. W wyścigu o miejsce w Kongresie zmierzy się z republikańską senator Ashley Moody z Florydy.

Radykalne postulaty Demokratycznych Socjalistów Ameryki (DSA)

Demokratyczni Socjaliści Ameryki postulują m.in. ponowne otwarcie Stanów Zjednoczonych masową migrację, ograniczenie finansowania policji i docelowo zniesienie instytucji więzień, odejście od gospodarki wolnorynkowej i wprowadzenie socjalizmu, czy "zieloną" transformację energetyczną.

Liderzy Republikanów, w tym prezydent Trump, wiceprezydent Vance, czy spiker Mike Johnson, ostrzegają, że DSA jest formacją politycznie ekstremistyczną, a nawet komunistyczną. DSA odrzuca takie zarzuty. W Partii Demokratycznej DSA jest zwalczana przez Third Way (Trzecią Drogę) – frakcję pozycjonująca się jako centrolewicowa przeciwwaga wobec radykałów Ocasio-Cortez i Sandersa.

Mimo radykalnie lewicowej agendy DSA, niektórzy analitycy amerykańskiej sceny politycznej przestrzegają przed wyciąganiem daleko idących wniosków z powodu sukcesów jej kandydatów w prawyborach. Ich zdaniem takie wyniki odzwierciedlają szersze pragnienie wyborców, aby dokonać zmian w jesiennych wyborach uzupełniających oraz w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Wielu Amerykanów ma dość wciąż bogacącego się, uprzywilejowanego ich zdaniem establishmentu.

Więcej o ich organizacji – ale również o sytuacji w Partii Republikańskiej – mówił niedawno na kanale YouTube Do Rzeczy Tomasz Wróblewski, prezes WEI.

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