Fico grzmi ws. Ukrainy. "Nie możemy zaakceptować szkodliwego kroku"

„W rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej A. Costą podkreśliłem, że UE nie może przełożyć interesów Ukrainy nad interesami państw członkowskich UE, takich jak Słowacja czy Węgry” – poinformował Robert Fico we wpisie na platformie X.

Premier Słowacji przekazał, że w ramach przygotowań do czwartkowego szczytu Rady Europejskiej przeprowadził konsultację telefoniczną z przewodniczącym Antonio Costą.

Fico rozmawiał z Costą. "UE nie może stawiać interesów Ukrainy, ponad interesami państw UE"

„Doceniam, że znaczną część naszej blisko 45-minutowej rozmowy poświęciliśmy kwestii przywrócenia działania rurociągu naftowego »Przyjaźń« na terytorium Ukrainy” – podkreślił.

Robert Fico zaznaczył, że „rząd Słowacji nie może zaakceptować jednostronnego i szkodliwego kroku podjętego przez prezydenta Ukrainy, mającego na celu wstrzymanie tranzytu ropy naftowej i oczekuje, że instytucje UE wywrą presję na władze Ukrainy, aby przywróciły przesył rosyjskiej ropy, do której mamy prawo do końca 2027 roku”.

Podkreślił, że przekazał przewodniczącemu Rady Europejskiej, że instytucje UE nie mogą stawiać interesów kraju spoza UE, Ukrainy, ponad interesami państw członkowskich UE.

„Wyraziłem również niezadowolenie z faktu, że Komisja Europejska do tej pory nie przedstawiła żadnych konkretnych propozycji mających na celu obniżenie cen energii elektrycznej, pomimo wielokrotnych próśb premierów i głów państw UE” – dodał.

Rurociąg "Przyjaźń". Stanowcze kroki Słowacji i Węgier wobec Ukrainy

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

23 lutego Robert Fico poinformował, że „od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy”.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Kilka dni później minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

Fico uderza w KE. "Stawia interesy Ukrainy ponad Słowacji i Węgier"

Kolejny kraj zablokuje ogromną pożyczkę dla Ukrainy? "Jeśli zajdzie taka potrzeba"