Kolejny kraj zablokuje ogromną pożyczkę dla Ukrainy? "Jeśli zajdzie taka potrzeba"

Robert Fico poinformował w niedzielę, że spotka się z Ursulą von der Leyen w Paryżu i będzie naciskał na to, aby eksperci odwiedzili rurociąg „Przyjaźń”.

Premier Słowacji ostrzegł, że może zablokować pożyczkę UE w wysokości 90 mld euro dla Kijowa.

– Ale najważniejszym przesłaniem będzie to, że Słowacja jest gotowa przejąć pałeczkę od Węgier, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zablokowanie tej ogromnej darowizny wojskowej dla Ukrainy jest uzasadnionym narzędziem mającym na celu przywrócenie dostaw ropy naftowej – stwierdził.

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że rozważa możliwości przywrócenia przepływu ropy z rurociągu Przyjaźń, w tym potencjalną pomoc finansową.

Węgry i Słowacja odpowiedziały Ukrainie ws. rurociągu "Przyjaźń"

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

23 lutego Robert Fico poinformował, że „od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy”.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Kilka dni później minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

