Znaczący cios gospodarczy w Rosję. Modi i Trump dogadani

Według prezydenta Donalda Trumpa rząd Indii zdecydował się wstrzymać zakupy ropy naftowej z Rosji, co ma przyczynić się do zakończenia wojny na Ukrainie. W nagrodę, USA obniżą cła na Indie.

Trump obniżył cła na towary z Indii

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się obniżyć cła na towary indyjskie do 18 procent w zamian za obniżenie barier handlowych przez Indie, zaprzestanie zakupów rosyjskiej ropy i kupowanie jej zamiast tego ze Stanów Zjednoczonych, a potencjalnie także z Wenezueli.

"Z przyjaźni i szacunku dla premiera Modiego oraz na jego prośbę, ze skutkiem natychmiastowym, zgodziliśmy się na umowę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Indiami, na mocy której Stany Zjednoczone będą stosować obniżoną stawkę celną z 25 proc. do 18 proc." – czytamy w Trumpa w poście w mediach społecznościowych po rozmowie z premierem Indii Narendrą Modim.

Modi o partnerstwie z USA

Szef rządu w New Delhi wyraził zadowolenie z decyzji amerykańskiej administracji. "Wspaniale jest dziś rozmawiać z moim drogim przyjacielem, prezydentem Trumpem. Cieszę się, że produkty «Made in India» będą teraz objęte obniżoną taryfą celną w wysokości 18 proc. Wielkie podziękowania dla prezydenta Trumpa w imieniu 1,4 miliarda mieszkańców Indii za tę wspaniałą wiadomość" – czytamy na jego profilu na X.

Modi dodał, że gdy dwie duże gospodarki i "największe demokracje świata" współpracują ze sobą, przynosi to korzyści ich obywatelom i otwiera ogromne możliwości korzystnej dla obu stron współpracy. "Przywództwo prezydenta Trumpa jest kluczowe dla globalnego pokoju, stabilności i dobrobytu. Indie w pełni popierają jego wysiłki na rzecz pokoju" – podkreślił Modi.

"Cieszę się na bliską współpracę z nim, która pozwoli nam wynieść nasze partnerstwo na niespotykany dotąd poziom" – dodał.

Polityka międzynarodowa Indii jest określana przez analityków geopolityki jako pragmatyczna i suwerennościowa. Niekiedy stosowane jest też sformułowanie "mocarstwo obrotowe". Władze Indii potrafią bowiem współpracować zarówno z USA, jak i z Rosją oraz Chinami, przy czym to ostatnie państwo postrzegają jako zagrażające swojej pozycji. Obecność Indii w BRICS jest w dużej mierze spowodowana nie sojuszem z Pekinem, lecz próbą blokowania rozrostu chińskiej potęgi w ramach tej organizacji.

