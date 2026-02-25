Rezolucja ONZ ws. Ukrainy. USA wstrzymały się od głosu

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło we wtorek rezolucję pt. "Wsparcie na rzecz trwałego pokoju w Ukrainie", w której wezwano do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni oraz potwierdzono poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 107 państw, przeciw było 12, a 51 wstrzymało się od głosu. Wśród krajów, które nie poparły rezolucji, znalazły się m.in. Rosja, Białoruś, Iran i Korea Północna. Od głosu wstrzymały się m.in. Stany Zjednoczone, Indie i Brazylia.

Rezolucja wzywa do podjęcia działań na rzecz trwałego pokoju, wymiany jeńców wojennych oraz powrotu osób przymusowo przesiedlonych. Podkreślono w niej znaczenie przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych oraz zasad prawa międzynarodowego.

Rezolucja ONZ. Dlaczego USA wstrzymały się od głosu ws. Ukrainy?

Przedstawicielka USA Tammy Bruce, uzasadniając wstrzymanie się od głosu, wskazała, że część zapisów dokumentu – w tym dotyczących integralności terytorialnej – może utrudniać wysiłki dyplomatyczne zmierzające do zakończenia wojny i wypracowania rozwiązania negocjacyjnego.

Rezolucje przyjmowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nie mają charakteru prawnie wiążącego, jednak stanowią wyraz stanowiska społeczności międzynarodowej i mają istotne znaczenie polityczne.

Czwarta rocznica rosyjskiej inwazji. Kiedy nastanie pokój?

Głosowanie odbyło się w czwartą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, która przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Moskwa twierdzi, że prowadzi na Ukrainie "specjalną operację wojskową" w obronie ludności rosyjskojęzycznej.

Czytaj też:

Czwarta rocznica inwazji na Ukrainę. Prezydent Nawrocki o Rosji