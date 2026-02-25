Uwaga kierowcy, szybciej będzie można stracić prawo jazdy. Wchodzą nowe przepisy
Patrol policji, zdjęcie ilustracyjne
Patrol policji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Leszek Szymański
Od 3 marca 2026 r. kierowcy w Polsce będą mogli szybciej stracić prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości także poza obszarem zabudowanym.

To wynik nowelizacji Prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, które lada moment wchodzą w życie.

Nowe przepisy przewidują, że policja będzie mogła zatrzymać prawo jazdy osobom, które na dwukierunkowej drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym przekroczą prędkość o ponad 50 km/h ponad dopuszczalny limit.

Uwaga kierowcy: nowy limit przekroczenia prędkości

Dotychczas taka sankcja obowiązywała tylko w obszarze zabudowanym. Zmiana jest odpowiedzią na statystyki wskazujące, że większość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych to skutek nadmiernej prędkości poza obszarem zabudowanym.

Odbieranie prawa jazdy w takim przypadku będzie skutkować jego zatrzymaniem na okres trzech miesięcy.

Prawo jazdy dla 17-latków

Przepisy, które wchodzą w życie z początkiem marca, są elementem szerszego pakietu zmian w ruchu drogowym. Obejmują one m.in. obniżenie minimalnego wieku do uzyskania prawa jazdy kategorii B do 17 lat z określonymi warunkami (jazda w towarzystwie doświadczonego kierowcy) oraz wprowadzenie dwuletniego okresu próbnego dla nowych kierowców.

Celem nowelizacji – jak wskazuje resort infrastruktury – jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz dostosowanie polskich przepisów do rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
