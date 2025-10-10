Ile kosztuje kurs na prawo jazdy? Tanio nie jest

Uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest coraz droższe. W 2025 roku średni koszt kursu kategorii B wynosi 3500-4500 złotych – wskazał portal dziennik.pl. Do tego dochodzą obowiązkowe opłaty, takie jak: badania lekarskie (około 200 złotych), egzamin teoretyczny (50 złotych), egzamin praktyczny (około 200 złotych) oraz wydanie dokumentu (100 złotych).

Koszt kursu prawa jazdy obejmuje: zajęcia teoretyczne w formie stacjonarnej lub online, materiały edukacyjne, ćwiczenia na placu manewrowym, ćwiczenia praktyczne w formie jazdy po mieście w ruchu drogowym pod opieką wykwalifikowanego instruktora oraz egzamin wewnętrzny – teoretyczny i praktyczny – sprawdzający przygotowanie kursanta do egzaminu.

Prawo jazdy. Ile kosztuje w 2025 roku?

Jak wyglądają koszty kursu w różnych miastach w Polsce? Według portalu dziennik.pl, najwyższe ceny za kurs prawa jazdy są we Wrocławiu, gdzie wahają się od 4400 do nawet 4900 złotych. Co ciekawe, nieco taniej jest w Warszawie – od 4100 do 4300 złotych. W Szczecinie to 3790-4300 złotych, w Krakowie 3000-4500 złotych, natomiast w Gdańsku 3490-3500 złotych. W porównaniu do danych sprzed 10 lat, podwyżki wynoszą około 80 proc. (2000 złotych), a w niektórych miastach, takich jak Warszawa, nawet... 169 proc. (2800 złotych).

Eksperci, na których powołał się serwis, wskazali, że główną przyczynę rosnących kosztów jest inflacja. Zwiększają się wydatki na paliwo, utrzymanie pracowników szkół jazdy oraz wyposażenie pojazdów.

Kurs prawa jazdy kategorii B

Do kursu na prawo jazdy kategorii B może przystąpić osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, a także uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK) po przejściu badania lekarskiego i psychologicznego. Uzyskanie numeru profilu kandydata PKK jest bezpłatne.

