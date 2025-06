"Polska cofa się o dekadę". Ministerstwo utrudni zdanie egzaminu na prawo jazdy

Jak donosi "Fakt", resort infrastruktury chce powrotu do przepisów sprzed dekady, kiedy egzaminatorzy bardzo restrykcyjnie pilnowali ścisłego przestrzegania przepisów podczas jazdy egzaminacyjnej. Przygotowane rozporządzenie zawiera listę błędów, których popełnienie automatycznie kończą egzamin. Jednym z nich jest np. najechanie na podwójną linię ciągłą. W tej chwili egzaminator ocenia nie tylko sam fakt złamania przepisów, ale także sytuację, w której do niego doszło. Jeśli np. egzaminowany najechał na linię, ale zrobił to omijając nieprawidłowo zaparkowany samochód, wtedy nie było to liczone jako błąd. Po zmianach w przepisach, taka sytuacja będzie oznaczała koniec egzaminu.

Efekt działania lobby

Jak podaje portal BRD24.pl, powrót do restrykcyjnego trzymania się przepisów przeforsowali lobbyści - egzaminatorzy i dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Przeciwko protestowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Maciej Wroński, prezes stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska.

Jak wskazują eksperci, w czasie kiedy w państwach UE wprowadzane są nowoczesne rozwiązania, takie jak "test percepcji ryzyka", Polska "cofa się o dekadę" w kwestii przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

Kolejne komplikacje dla obywateli

Zmiany w przepisach dotyczących egzaminów to kolejny przykład na komplikowanie życia obywatelom.

Jak oceniają Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) i Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przedstawiany jako deregulacyjny, w rzeczywistości wprowadza kolejne skomplikowane procedury.

Zdaniem wspomnianych organizacji, proponowane rozwiązania utrudnią, a w konsekwencji uniemożliwią prowadzenie testów pojazdów zautomatyzowanych w Polsce i zmuszą firmy do przenoszenia swoich prac za granicę.

