Ile wyniesie 13. emerytura? Oto pierwsze wyliczenia

13. emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla seniorów wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Co roku jest ono wypłacane wszystkim osobom mającym prawo do świadczenia emerytalnego. Przypomnijmy, że w 2025 r. jej wysokość wyniosła 1 878,91 zł brutto. To dokładnie tyle samo, ile wynosi minimalna emerytura po marcowej waloryzacji. W przyszłym roku zarówno emerytury, jak i dodatkowe świadczenia zostaną objęte kolejną waloryzacją. Od tego, jak wysoki będzie jej wskaźnik, zależy, ile pieniędzy faktycznie trafi na kontra seniorów.

Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji wykorzystuje się oficjalne dane gospodarcze publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Większość z tych danych za 2025 r. jest już znana lub możliwa do precyzyjnego oszacowania.

Według wstępnych wyliczeń w przyszłym roku 13. emerytura wyniesie 1 969,10 zł brutto. To więcej o 90,19 zł brutto w porównaniu do roku 2025. Wzrost ten wynika z waloryzacji o szacowany wskaźnik 4,80 proc., uwzględniający inflację i 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń (1,05 proc). Całoroczna inflacja za 2025 r. powinna wynieść 3,75 proc., choć oficjalne dane poznamy pod koniec stycznia 2026 r.

Koszty socjalnych świadczeń

Koszty rządowych "prezentów" finansowych w 2025 r. istotnie się zmniejszyły – do 2870 zł na jednego pracującego podatnika, wynika z raportu WEI. To najniższy wynik w historii raportu.

"Dla porównania: jeszcze rok temu rządowy worek z podarkami pękał w szwach. W 2024 r. na jednego pracującego Polaka przypadło aż 6351 zł kosztów rozdawnictwa, co plasowało tamten rok wśród rekordowych pod względem fiskalnej hojności. Tegoroczna zmiana nie jest jednak efektem nowej filozofii zarządzania państwem. To raczej twarde zderzenie z rzeczywistością finansów publicznych" – czytamy w komunikacie towarzyszącym raportowi "Cwany Mikołaj 2025".

