Fiskus będzie zwracać emerytom pieniądze. Oto szczegóły

Zwroty nadpłaconego podatku będą wypłacane wraz z początkiem 2026 roku. Co ważne, taka możliwość dotyczy tylko seniorów, których łączny roczny dochód ze wszystkich świadczeń nie przekroczył 30 tys. zł, czyli obowiązującej kwoty wolnej od podatku. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że zwrot otrzymają seniorzy, których emerytura wynosi około 1800-2100 zł miesięcznie.

Wysokość zwrotu będzie zależeć od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego. Dla osób pobierających świadczenie o minimalnej gwarantowanej kwocie będzie to ok. 240 złotych.

Należy pamiętać, że zwrot pieniędzy będzie możliwy dopiero po złożeniu deklaracji podatkowej. Jak co roku od 15 lutego będzie to możliwe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT za rok 2025 w roku 2026 można rozliczyć albo przesyłając druk PIT do właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub za pomocą rządowego programu GOV Twój e-PIT w Urzędzie Skarbowym online.

EPD-21

Warto także wiedzieć, że w ciągu roku istnieje możliwość złożenia formularzu EPD-21, co skutkuje niepobieraniem zaliczki na podatek dochodowy. Emeryci, których dochody w skali roku nie przekraczają 30 tys. złotych mogą skorzystać z tej możliwości i otrzymywać wyższe świadczenie. Dotyczy to również 13. i 14. emerytury.

"Ponad 460 tys. emerytów i rencistów, dla których podatek jest naliczany wyłącznie od trzynastej i czternastej emerytury, otrzyma wraz z deklaracjami PIT ulotkę informacyjną i wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł (EPD-21). Złożenie tego wniosku może zabezpieczyć przed nadpłatą podatku" — informuje ZUS.

Przy świadczeniu wynoszącym 2,5 tysiąca złotych miesięcznie otrzymamy zwrot w wysokości ok. 400 zł. Wraz ze wzrostem świadczenia kwota zwrotu będzie się zmniejszać.

