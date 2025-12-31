ZUS będzie ponownie przeliczał emerytury. Ważna zmiana dla części seniorów

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie ponownie przeliczał tzw. emerytury czerwcowe. Przypomnijmy, że w tej sprawie w 2024 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. TK wskazał, że od podstawy wyliczenia emerytury w wieku powszechnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nie powinna być odejmowana suma pobrana na wcześniejszej emeryturze. Wyrok TK nie został jednak opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw. Stąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez szereg miesięcy odmawiał przeliczenia emerytur.

Dopiero przyjęcie przez Sejm wspomnianej ustawy i podpisanie jej przez prezydenta umożliwiło setkom tysięcy emerytów wprowadzenie korzystnego dla nich rozwiązania.

Emerytury czerwcowe do ponownego przeliczenia

Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., gwarantują jedynie podwyższenie bieżących świadczeń – ZUS automatycznie przeliczy je w ciągu trzech miesięcy, czyli do kwietnia 2026 r. Rząd jasno stwierdził, że "ustawa nie przewiduje wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem".

Nie uwzględniono także rekompensaty za półroczny okres przejściowy między lipcem 2025 r., gdy pierwotnie miała wejść w życie ustawa, a początkiem 2026 r. Oznacza to, że osoby pobierające emerytury czerwcowe przez 7, a czasem nawet 10 lat, pozostają bez rekompensaty za realne straty finansowe.

Każdy z seniorów, którego dotyczy kwestia emerytur czerwcowych nie musi składać żadnych wniosków ani dokumentów. Decyzję o przeliczeniu emeryci otrzymają na piśmie.

Warto wspomnieć, że do tej pory kwestię ponownego przeliczenia emerytur czerwcowych rozstrzygały sądy. Wielu seniorów decydowało się bowiem na taki sposób dochodzenia swoich praw. Co ważne, w wielu przypadkach wygrywali oni spór z ZUS-em.

