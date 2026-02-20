Tyle tysięcy terminali Starlink Polska dała Ukrainie

Polska przekazała Ukrainie ponad 29 tysięcy terminali Starlink i wciąż finansuje ich funkcjonowanie – przekazało w piątek ukraińskie ministerstwo cyfryzacji. Jak podkreślono stanowi to ogromny wkład w budowanie odporności państwa wobec wojny z Rosją.

Ukraina: 29 tysięcy Starlinków z Polski

W komunikacie opublikowanym na Telegramie ukraińskie ministerstwo cyfryzacji określił Polskę jako "strategicznego i niezawodnego partnera". Napisano, że "od początku pełnoskalowej wojny" Polska nie tylko przekazała 29 tys. terminali, ale również wspiera ich bieżące utrzymanie. Chodzi o to, że polscy podatnicy płacą za ich funkcjonowanie.

Według ukraińskiego resortu niezawodny dostęp do internetu ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania nowoczesnego państwa, zwłaszcza w warunkach wojennych. Terminale Starlink umożliwiają łączność szpitalom, szkołom, infrastrukturze krytycznej oraz regionom przyfrontowym – nawet podczas najcięższych przerw w dostawie energii.

Kijów dziękuje ministrowi i rządowi

Strona ukraińska wyraziła wdzięczność wicepremierowi i ministrowi cyfryzacji Polski Krzysztofowi Gawkowskiemu oraz całemu polskiemu rządowi za "niezachwiane wsparcie, solidarność i otwartość na współpracę".

Terminale Starlink to zestawy odbiorczo-nadawcze umożliwiające dostęp do internetu satelitarnego oferowanego przez firmę SpaceX należącą do Elona Muska. Wykorzystuje je ludność i armia Ukrainy na froncie.

Użytkownik instaluje niewielką antenę oraz router, które łączą się z satelitami systemu Starlink krążącymi na niskiej orbicie okołoziemskiej. Antena automatycznie ustawia się i śledzi przelatujące satelity, przekazując dane między domem użytkownika a siecią naziemnych stacji bazowych podłączonych do światłowodu. Dzięki niskiej orbicie opóźnienia (ping) są znacznie mniejsze niż w tradycyjnym internecie satelitarnym, co pozwala na komfortowe przeglądanie stron, oglądanie wideo czy prowadzenie wideorozmów.

Czytaj też:

Po co Sikorski zaczepia Muska? Dziennikarz ocenił, komu chce się przypodobać