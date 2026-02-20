Dlaczego SAFE jest tak groźny?

Tym bardziej warto podkreślać najważniejsze zagrożenie wiążące się z programem. SAFE to kolejny instrument Brukseli i Berlina przywiązania mniejszych państw do Unii poprzez zadłużanie ich, aby prawicowe rządy miały związane ręce, nawet jeśli w przyszłości dojdą do władzy. Rozłożenie spłaty długu na 45 lat ma zagwarantować polityczne uzależnienie Polski od Brukseli na trwałe.