Dlaczego SAFE jest tak groźny?

NA PIERWSZY OGIEŃ Wręcz histeryczny ton, którym politycy obozu Donalda Tuska i sprzyjające mu media bronią programu SAFE, pokazuje, że nawet ten obóz ma świadomość, jak bardzo brzemienny w skutki będzie to polityczny krok.
Tym bardziej warto podkreślać najważniejsze zagrożenie wiążące się z programem. SAFE to kolejny instrument Brukseli i Berlina przywiązania mniejszych państw do Unii poprzez zadłużanie ich, aby prawicowe rządy miały związane ręce, nawet jeśli w przyszłości dojdą do władzy. Rozłożenie spłaty długu na 45 lat ma zagwarantować polityczne uzależnienie Polski od Brukseli na trwałe.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.