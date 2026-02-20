Bogucki odpowiada Czarzastemu: Komisja Wenecka nie jest wyrocznią

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podkreślił, że organ ten "nie jest wyrocznią" i nie stanowi podstawy funkcjonowania polskiego porządku prawnego.

Spór o KRS i projekt prezydenta

Konflikt dotyczy reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent zawetował ustawę przyjętą przez parlament, argumentując, że mogłaby ona doprowadzić do chaosu prawnego i zwiększenia politycznego wpływu na sądy. Jednocześnie przedstawił własny projekt, który miałby zapewnić stabilność orzeczeń, potwierdzić status prawidłowo nominowanych sędziów oraz skrócić czas postępowań.

Marszałek Sejmu ocenił jednak, że propozycja prezydenta może naruszać zasadę niezawisłości sędziowskiej i konstytucyjny podział władzy. Wskazuje m.in., że projekt przewiduje surowe sankcje karne za odmowę udziału sędziego w składzie orzekającym. W związku z tym zdecydował o przekazaniu projektu do Komisji Weneckiej. Ponadto Czarzasty w mediach społecznościowych stwierdził, że prezydent, wetując ustawę o KRS, "zawetował praworządność", a jego działania określił jako destabilizujące system prawa. Nazwał głowę państwa "destruktorem", zarzucając mu podważanie pewności wyroków.

"Zero prawa, czysta polityka"

Bogucki w swojej reakcji zakwestionował z kolei zasadność odwoływania się do opinii organu doradczego Rady Europy. "Komisja Wenecka nie jest wyrocznią i nie stanowi fundamentu budowania polskiego ustroju" – napisał na X.

Szef KPRP rozszerzył swoją krytykę na instytucje europejskie, wskazując jako przykład odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy po zmianie rządu. Jego zdaniem pokazuje to, że decyzje podejmowane na poziomie europejskim mają charakter polityczny, a nie wyłącznie prawny. "Zero prawa, zero obiektywizmu – czysta polityka i presja wywierana na Polskę" – stwierdził.

