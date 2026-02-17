Zapadła ważna decyzja. Wiadomo, czy Nawrocki poleci do Waszyngtonu

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował na platformie X, że „w czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie, prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz”.

Rada Pokoju. Nawrocki otrzymał zaproszenie od Trumpa

Kwestia zaproszenia Polski do Rady Pokoju była jednym z głównych tematów zwołanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w ubiegłą środę.

Po zakończeniu RBN szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent prezentował swoje stanowisko. – Nie znamy stanowiska rządu niestety dalej po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał.

Czym będzie zajmować się Rada Pokoju?

Rada Pokoju jest organizacją międzynarodową, której celem jest „promowanie stabilności, przywracanie niezawodnych i legalnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem lub zagrożonych nim”.

Powstanie Rady Pokoju zainicjował Donald Trump. Mogą do niej przystąpić tylko państwa zaproszone przez Stany Zjednoczone.

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju odbędzie się 19 lutego.

Tusk zabrał głos w sprawie uczestnictwa Polski

We wtorek przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie Rady Pokoju.

– Jak już wielokrotnie informowaliśmy polską opinię publiczną, naszych partnerów, także prezydenta, rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju – powiedział.

Donald Tusk podkreślił, że „ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta, będzie miał charakter obserwacyjny, a więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach”.

