Jasna deklaracja Tuska. Premier zabrał głos ws. Rady Pokoju

Przed posiedzeniem rządu głos zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu zauważył, że „Rada Pokoju prezydenta Trumpa zbiera się w Waszyngtonie”.

– Jak już wielokrotnie informowaliśmy polską opinię publiczną, naszych partnerów, także prezydenta, rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju – powiedział.

Donald Tusk podkreślił, że „ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta, będzie miał charakter obserwacyjny, a więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach”.

Tusk: Polska nie wyśle żołnierzy do Strefy Gazy

Szef rządu poinformował, że „sprawę trzeba postawić jasno i chyba dość kategorycznie, i precyzyjnie”.

– Polska na pewno nie zamierza i nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy. Mamy swoje problemy bezpieczeństwa, nikomu nie muszę tłumaczyć, na czym jesteśmy skoncentrowani, na czym skoncentrowana jest polska armia i polskie wojsko. Polska także nie jest zainteresowana współfinansowaniem przedsięwzięć deweloperskich na terenie Gazy – podkreślił.

Prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju

Kwestia zaproszenia Polski do Rady Pokoju była jednym z głównych tematów zwołanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w ubiegłą środę.

Po zakończeniu RBN szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent prezentował swoje stanowisko. – Nie znamy stanowiska rządu niestety dalej po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał.

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju odbędzie się 19 lutego.

Rada Pokoju jest organizacją międzynarodową, której celem jest „promowanie stabilności, przywracanie niezawodnych i legalnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem lub zagrożonych nim”.

Powstanie Rady zainicjował Donald Trump. Mogą do niej przystąpić tylko państwa zaproszone przez Stany Zjednoczone.

