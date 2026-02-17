"Niewyobrażalny jako premier". Tego polityka PiS nie chce Konfederacja

Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, skomentował w Kanale Zero konflikt w PiS.

Zauważył, że „mamy bardzo silną grupę wokół Mateusza Morawieckiego, mamy ruch oporu, który nie chce takiego następcy Jarosława Kaczyńskiego”.

– Ten spór w PiS dotyczy także tego, co robił Mateusz Morawiecki. Jeżeli Janusz Kowalski mówi, że błędem było podejście do KPO i wprowadzenie Polskiego Ładu, to on mówi rzeczy raczej oczywiste dla naszych wyborców. Mateusz Morawiecki dla naszych wyborców jest niewyobrażalny jako premier – powiedział.

Przemysław Wipler zauważył, że „premier jest twarzą rządu”. – Musi uosabiać wspólne wartości. Bardzo trudno byłoby mi wyobrazić sobie Mateusza Morawieckiego, czy jakiegokolwiek polityka Prawa i Sprawiedliwości, na tym stanowisku – dodał.

PiS wkrótce ogłosi kandydata na premiera. Morawiecki bez szans?

Według nieoficjalnych informacji PiS ma wiosną przedstawić kandydata na premiera. Najpoważniejszymi kandydatami mają być Zbigniew Bogucki – obecnie szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Tobiasz Bocheński – europoseł i wiceprezes PiS.

Na początku stycznia – jak informowało DoRzeczy.pl – „podczas posiedzenia prezydium komitetu politycznego Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, że choć Mateusz Morawiecki ma swoje zasługi, to nie będzie ponownie premierem, ponieważ PiS potrzebuje kogoś innego”.

Nowy sondaż poparcia dla partii politycznych

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w połowie lutego, najwięcej Polaków oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską – 32,5 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu do badania z przełomu stycznia i lutego).

Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 22,7 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.).

Podium zamyka Konfederacja z 13 proc. poparcia (wzrost o 1,8 pkt proc.).

Na czwartej pozycji, z niemal dwucyfrowym wynikiem, uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna może liczyć na 9,9 proc. głosów, notując największy w zestawieniu wzrost – o 2,2 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, na którą chce głosować 8 proc. respondentów (wzrost o 1,4 pkt proc.).

