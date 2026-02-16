Koalicja PiS z partią Brauna? Dosadne słowa Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w poniedziałek, podkreślił, że „w Polsce niepodległej i dobrze rządzonej, to znaczy takiej, w której rządzeniu nie będą uczestniczyli przedstawiciele jednej formacji, to chcę bardzo jasno powiedzieć, bo tutaj ostatnio też powstało pewne zamieszanie”.

Sojusz PiS z partią Brauna? Kaczyński wyklucza

– Mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna – oświadczył Jarosław Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS „to jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna”.

– Tam są różne Jaszczury i tym podobne, to chyba trzeba powiedzieć, osoby, bo nie wiem czy to jest osoba, czy to jest tylko Jaszczur, trudno mi powiedzieć. Ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, ludzie, z których równowagą psychiczną być może jest jakiś kłopot – ocenił.

Dodał, że są tam „ludzie, którzy przecież siedzieli w więzieniu z oskarżeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji, mówię tutaj niejakim Piskorskim”. – I wielu innych ludzi, których w polskim życiu publicznym w ogóle nie powinno być – dodał.

Rząd bez Konfederacji Korony Polskiej niemożliwy?

Zgodnie z sondażem United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 32,3 proc. badanych zadeklarowało oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. To wzrost poparcia o 0,5 pkt. proc. względem poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, z poparciem na poziomie 23,5 proc. PiS zanotowało spadek o 2,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zamierza oddać 11,2 proc. respondentów. To spadek poparcia o 2,8 pkt. proc.

7,7 proc. ankietowanych (wzrost poparcia o 0,6 pkt. Proc) chce zagłosować na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Na Lewicę – 6,6 proc. badanych (wzrost o 0,7 pkt. proc.).

Czytaj też:

Braun zgadza się z Nawrockim. Jest jedna różnicaCzytaj też:

USA nie chcą Brauna w rządzie. Czarnek zabrał głos