Tam lepiej nie jechać. Kolejne kraje na liście ostrzeżeń MSZ

Resort spraw zagranicznych wydał ostrzeżenia przed wyjazdami w kolejnych, trzech kierunkach. Chodzi o podróże do Sri Lanki, Nepalu i na Malediwy. MSZ odraza wyjazd w te rejony. Zalecono zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku podróży do Bangladeszu.

W przypadku podróży do Sri Lanki i na Malediwy ostrzeżenia związane są z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz tym, że większość połączeń lotniczych do tych państw odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej.

W kontekście Nepalu, resort zwraca uwagę, że oprócz tego, iż większość połączeń lotniczych do tego kraju odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej, to dodatkowo może dojść do demonstracji i protestów. MSZ zaznacza, że w całym Nepalu należy liczyć się z możliwością wystąpienia niepokojów społecznych i zamieszek ulicznych oraz strajków generalnych. Wskazuje, że w ostatnim czasie dochodziło do starć między zwolennikami poszczególnych sił politycznych, które paraliżowały życie codzienne. "Sytuacja wewnętrzna w Nepalu pozostaje napięta. Problemem pozostaje pospolita przestępczość" – podkreśla resort.

MSZ zwraca ponadto uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Bangladeszu i w związku z tym zaleca podróżującym do tego kraju zachowanie szczególnej ostrożności. Bangladesz jest państwem zagrożonym terroryzmem – w przeszłości dochodziło do ataków w centrum Dhaki.

Ministerstwo apeluje do podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Nowy komunikat z MSZ

W nocy ze środy na czwartek przeprowadzono kolejną ewakuację z Bliskiego Wschodu. Do Polski dotarło ponad 300 osób, nie tylko Polaków.

"Dziś w nocy ponad 300 osób bezpiecznie dotarło do Polski. W ramach europejskiego programu rescEU dwa samoloty LOTu ewakuowały ludzi m.in. z Bahrajnu, Kuwejtu i Kataru" – poinformował w czwartek rano za pośrednictwem platformy X rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Chodzi o ponad 200 obywateli Polski oraz blisko 100 obywateli innych państw: Hiszpanii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, Czech, Rumunii, Islandii, Finlandii, Ukrainy, Luksemburga, Litwy, Norwegii, Serbii oraz Niderlandów. "Witajcie w domu" – napisał rzecznik MSZ.

