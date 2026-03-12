Wysokie ceny paliw na stacjach. Niemcy wprowadzają "model austriacki"

Minister gospodarki RFN Katherina Reiche (CDU) stwierdziła, że rosnące ceny paliw stanowią obciążenie dla wielu Niemców i słusznie ich irytują. – W związku z tym postanowiliśmy ograniczyć częstotliwość zmian cen, wzorując się na "modelu austriackim" – powiedziała.

Teraz stacje benzynowe w Niemczech będą mogły podnosić ceny tylko raz dziennie, w dowolnym momencie. W Austrii ceny paliw mogą być podnoszone tylko raz dziennie, o godzinie 12:00. Zasada ta została wprowadzona w 2011 r. Obecnie Austria chce zezwolić na podwyżki cen tylko trzy razy w tygodniu, aby złagodzić ekstremalne wahania – podaje "Der Spiegel".

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy wystrzeliły

Drogo na stacjach benzynowych jest również w Polsce. Wszystko przez gwałtowny wzrost cen ropy na świecie związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie i problemami z transportem ropy w rejonie Cieśniny Ormuz po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Przez Cieśninę Ormuz przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą, w tym cały eksport gazu skroplonego LNG z Kataru. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł przed atakami na tankowce, które spróbują przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

Drogo na stacjach paliw. Niemcy i Austria próbują z tym walczyć. A Polska?

W środę (11 marca) Orlen po raz pierwszy od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie obniżył hurtowe ceny paliw, czyli te, po których sprzedaje je stacjom benzynowym.

Wcześniej koncern poinformował, że od czwartku (12 marca) rusza specjalna promocja. Każdy kierowca korzystający z aplikacji ORLEN Vitay przez kolejnych osiem weekendów (do 3 maja włącznie) będzie mógł kupić do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 gr.

Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr.

Czytaj też:

Niemcy kontrolują kierowców tankujących w Polsce