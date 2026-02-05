Najnowszy sondaż. Oto jak chcą głosować Polacy

Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS pokazuje ciekawą sytuację na dalszych miejscach zestawienia najpopularniejszych partii politycznych w Polsce. O ile bowiem Koalicja Obywatelska pewnie prowadzi w badaniu, o tyle drugie Prawo i Sprawiedliwość traci coraz więcej na rzecz Konfederacji Korony Polskiej.

Wyniki najnowszego sondażu

Chęć głosowania na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 32,2 proc. badanych. To więcej o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem pracowni. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło 23,5 proc. wskazań (spadek aż o 2,7 pkt. proc.). Na Konfederację chce obecnie głosować 11,2 proc. badanych (to mniej o 2,8 pkt. proc.).

Na czwartym miejscu znalazła się partia Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej zgromadziła 7,7 proc. głosów (wzrost o 0,6 pkt. proc.). Dalsze miejsca zajęły Lewica z wynikiem 6,6 proc. (wzrost o 0,7 pkt. proc.), PSL (4,9 proc. poparcia, wzrost o 0,1 pkt. proc.) oraz Partia Razem (3,7 proc., wzrost o 1 pkt proc.) i Polska 2050 (2,1 proc., spadek o 0,2 pkt. proc.). 8 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

W przeliczeniu na mandaty KO miałaby w Sejmie 202 posłów, PiS – 142, Konfederacja Wolność i Niepodległość – 57, Konfederacja Korony Polskiej – 33, a Lewica – 25 (1 mandat należy do mniejszości niemieckiej).

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 30.01-1.02 2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

Braun problemem PiS

O ewidentnym problemie, jaki dziś dla Prawa i Sprawiedliwości stanowi ugrupowanie Grzegorza Brauna pisze Wirtualna Polska. Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie znalazła bowiem sposobu na odzyskanie utraconych na rzecz Konfederacji Korony Polskiej wyborców. "Dziś Nowogrodzka nie wie, jak skutecznie odbić Braunowi zawiedzionych sympatyków. Obecna taktyka to wytykanie skandalizujących poglądów ludzi bliskich jego formacji i przekonywanie, że z Braunem żaden sojusz nie jest możliwy" – czytamy. Działania te nie przynoszą jak na razie żadnych sukcesów. Przyznają to wprost w rozmowie z portalem politycy PiS, którzy mówią o problemie z wyborcami Korony. – Czasem mówi się do nich jak do ściany. Trudno ich przekonać, a sporo ich bywa na naszych spotkaniach w terenie – powiedział w rozmowie z portalem jeden z posłów PiS.

