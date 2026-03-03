USA nie mają wystarczających zapasów broni. Trump wskazał winnego

Trump napisał w serwisie Truth Social, że zapasy amunicji klasy średniej i średnio wysokiej w Stanach Zjednoczonych nigdy nie były większe ani lepsze. Jego zdaniem Ameryka ma "praktycznie nieograniczone" ilości tej amunicji, w związku z tym "wojny mogą trwać bez końca i z sukcesami".

W przypadku najnowocześniejszych rakiet i pocisków Trump przyznał, że zapasy są na "dobrym poziomie", ale nie tak wysokim, jak by tego chciał. Dodał, że znacząca część zaawansowanej broni USA znajduje się w magazynach poza granicami kraju.

Trump: Biden oddał Zełenskiemu broń za darmo

Amerykański prezydent skrytykował swojego poprzednika Joe Bidena za przekazywanie Ukrainie zaawansowanej broni i amunicji, twierdząc, że pomoc ta była warta "setki miliardów dolarów" i nie została uzupełniona.

"Śpiący Joe Biden poświęcił cały swój czas i pieniądze naszego kraju, oddając wszystko F.T. Barnumowi (Zełenskiemu!) z Ukrainy – setki miliardów dolarów – i chociaż rozdał tyle niezwykle drogiej broni (ZA DARMO!), nie zadał sobie trudu, żeby ją zastąpić" – napisał Trump.

Amerykańscy dowódcy wojskowi wyrażali niedawno obawy o kurczące się zapasy niektórych kluczowych systemów obronnych i rakietowych, co stoi w pewnej sprzeczności z optymistycznymi deklaracjami prezydenta USA.

Atak USA i Izraela na Iran. Nie żyje ajatollah Chamenei

Od soboty (28 lutego) Stany Zjednoczone i Izrael dokonują nalotów na Iran. W odpowiedzi Teheran ostrzeliwuje Izrael i sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie. Donald Trump powiedział w poniedziałek (2 marca), że operacja pod kryptonimem "Epicka Furia" może potrwać cztery tygodnie.

Według irańskich władz, od początku amerykańsko-izraelskich ataków zginęło ponad 550 osób, w tym najwyższy przywódca duchowo-polityczny, ajatollah Ali Chamenei, a także wielu ważnych urzędników, polityków i wojskowych.

