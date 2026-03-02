"Rozwalimy ich na miazgę". Trump: Wielka fala nadejdzie wkrótce

– Rozwalamy ich na miazgę. Myślę, że idzie nam świetnie. To bardzo potężne. Mamy najpotężniejszą armię na świecie i wykorzystujemy ją – powiedział Donald Trump w rozmowie z telefonicznej z CNN.

W wywiadzie prezydent poruszył szereg tematów, m.in. przewidywaną długość konfliktu, swoje zaskoczenie szeroko zakrojonymi działaniami odwetowymi ze strony Iranu oraz spodziewany plan sukcesji tronu w tym kraju.

Zapytany, czy Stany Zjednoczone robią coś więcej niż tylko atak militarny, aby pomóc narodowi irańskiemu odzyskać kontrolę nad krajem z rąk reżimu, Donald Trump odpowiedział: „tak”.

– Rzeczywiście. Ale na razie chcemy, żeby wszyscy zostali w domach. Na zewnątrz nie jest bezpiecznie – dodał.

Atak na Iran. Trump: Wielka fala nadejdzie wkrótce

Poinformował, że wkrótce będzie jeszcze mniej bezpiecznie.

– Jeszcze nawet nie zaczęliśmy ich mocno uderzać. Wielka fala jeszcze się nie pojawiła. Wielka nadejdzie wkrótce – mówił.

Donald Trump wskazał, że zagrożenie nuklearne ze strony Iranu jest od pewnego czasu poważnym problemem w regionie.

– Musisz zrozumieć, że przez lata żyli pod tą ciemną chmurą. Dlatego nigdy nie mogłeś zaznać spokoju – ocenił.

Kto zostanie przywódcą Iranu?

Odnosząc się do potencjalnego przywódcy Iranu, prezydent powiedział, że „nie wiemy, kto będzie jego przywódcą”. – Nie wiemy, kogo wybiorą. Może będą mieli szczęście i trafią na kogoś, kto wie, co robi – dodał.

Ocenił, że Irańczycy stracili „wiele pod względem przywództwa” w wyniku pierwszych ataków.

– 49 osób. To był niesamowity atak. Byli trochę aroganccy, spotykając się wszyscy w jednym miejscu. Myśleli, że są niewykrywalni. Nie byli niewykrywalni. Byliśmy tym zszokowani” – mówił.

Donald Trump stwierdził, że nie jest jasne, kto obecnie rządzi krajem.

– Oni nawet nie wiedzą, kto im teraz przewodzi. Zrobiliśmy 49 zamachów na irańskich przywódców – dodał.

