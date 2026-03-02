Irańskie media: Nie żyje żona ajatollaha Chameneiego

Żona Alego Chameneiego, Mansure Chożaste, zmarła w wyniku odniesionych dwa dni temu ran – informują media w Iranie. Para wzięła ślub w 1964 roku. Żona ajatollaha urodziła w 1947 r. w Meszhedzie. Pochodziła z religijnej i znanej rodziny kupieckiej. Jej ojciec, Mohammad Esmaeil Khojasteh Bagherzadeh, był jednym z czołowych przedsiębiorców w regionie. Chożaste wybrała życie w cieniu męża. Nie pojawiała się na oficjalnych uroczystościach, nie wygłaszała przemówień, nie wydawała oświadczeń. W irańskich mediach była określana jako "niewidzialna kobieta".

Chamenei, najwyższy przywódca Iranu, został wyeliminowany na początku izraelsko-amerykańskiej operacji przeciwko Republice Islamskiej. Wcześniej irańska agencja Young Journalists Club, powołując się na członka Rady Miasta Teheranu, przekazała, że w wyniku uderzeń zginęli zięć i synowa ajatollaha.

USA zaatakowały Iran. Nie żyje czwarty amerykański żołnierz

W sobotę rano USA i Izrael zaatakowały Iran. Zabito m.in. najwyższego przywódcę Islamskiej Republiki Iranu, ajatollaha Alego Chameneia oraz dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammada Pakpoura. W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski i drony na Izrael oraz amerykańskie bazy w krajach arabskich: Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Bahrajnie i Jordanii.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w niedzielę, że operacja przeciwko Iranowi o kryptonimie "Epicka Furia" może potrwać cztery tygodnie. Potwierdził też śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, nie podając jednak żadnych szczegółów. Prawdopodobnie zginęli podczas irańskich ataków na którąś z amerykańskich baz wojskowych w krajach Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. Według stacji CNN, chodzi o atak dronowy na bazę w Kuwejcie. Pięciu innych wojskowych zostało poważnie rannych.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) potwierdziło w poniedziałek śmierć czwartego amerykańskiego żołnierza. Jego tożsamość zostanie podana do publicznej wiadomości 24 godziny po powiadomieniu najbliższej rodziny.

Czytaj też:

Atak na Iran może wpłynąć na polską gospodarkę. "Polska na końcu łańcucha pokarmowego"Czytaj też:

Podano fałszywy powód ataku? Zaskakujące ustalenia