Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Wiceszef MSZ zabrał głos

Po atakach odwetowych Iranu, w państwach Zatoki Perskiej uwięzionych zostało wielu Polaków mających problemy z powrotem do kraju. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że operacja przeciwko reżimowi w Teheranie może potrwać cztery tygodnie.

Polacy na Bliskim Wschodzie. "Tysiące osób próbują się skontaktować"

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki (KO) mówił w poniedziałek (2 marca) w TVN24, że "wszyscy konsulowie od soboty, od godzin wczesnych porannych, do dzisiaj pracowali bez przerwy".

Podkreślił, że MSZ nie zna dokładnej liczby Polaków mających problemy z powrotem do kraju, ale "wiemy, że w regionie Bliskiego Wschodu, szeroko pojętego, od krajów Zatoki po Izrael, Liban, Jordanię, to jest kilkanaście tysięcy osób". Ponowił też apel o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

Jak tłumaczył, "problemy wynikają z tego, że nagle tysiące osób próbują się skontaktować z konsulami, których oczywiście łącznie w krajach Zatoki jest kilkunastu".

Jak wrócić do kraju? Wiceszef MSZ tłumaczy

Bosacki mówił też, w jaki sposób Polacy w rejonie Bliskiego Wschodu mogą próbować wrócić do kraju. – Najprościej, najbezpieczniej w tej chwili jest jechać do Egiptu i próbować rozważać stamtąd wyloty – wskazał.

Wymienił także Arabię Saudyjską i Oman, zastrzegając, że lotniska w tych krajach są przeciążone, ponieważ w rejonie Zatoki Perskiej przebywa obecnie ok. milion Europejczyków.

Wiceszef MSZ przypomniał, że już kilka dni temu były alerty resortu przed podróżami na Bliski Wschód. Apelował w tej sprawie także premier Donald Tusk.

Atak USA i Izraela na Iran. Nie żyje ajatollah Chamenei

Wojska irańskie ostrzelały Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar i inne państwa regionu w odwecie za izraelsko-amerykański atak na Iran, w którym zginął najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei, oraz wielu wysokich rangą wojskowych i urzędników reżimu.

Trump od wielu miesięcy ostrzegał, że zaatakuje Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Władze w Teheranie zaprzeczają, że dążą do budowy broni jądrowej.

Czytaj też:

Ilu Amerykanów popiera atak na Iran? Wyniki sondażu