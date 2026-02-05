Kto po Kaczyńskim? Nowy sondaż pokazuje układ sił w PiS

Wyniki sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Wprost", dotyczącego potencjalnego następcy Jarosława Kaczyńskiego, pokazują wyraźną przewagę byłego premiera nad pozostałymi kandydatami, choć jednocześnie duża część respondentów nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tej sprawie.

Były premier z najlepszym wynikiem

Najlepszy rezultat uzyskał Mateusz Morawiecki, którego wskazało 15,2 proc. badanych. Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się Przemysław Czarnek i Patryk Jaki. Obaj zdobyli po 10 proc. głosów. Na dalszych miejscach uplasowali się Tobiasz Bocheński (6 proc.), Mariusz Błaszczak (5,6 proc.) oraz Jacek Sasin (1,8 proc.). Jednocześnie 13,5 proc. respondentów uważa, że liderem PiS powinna zostać inna osoba, natomiast aż 37,9 proc. ankietowanych deklaruje brak zdania w tej sprawie, co pokazuje, że kwestia przyszłego przywództwa w partii pozostaje dla wielu wyborców otwarta.

Bardziej szczegółowe dane pokazują, że Mateusz Morawiecki największe poparcie uzyskuje wśród kobiet (15,3 proc.), najmłodszych wyborców do 24. roku życia (22,2 proc.), osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (23,1 proc.) oraz mieszkańców miast liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców (22,9 proc.). Przemysław Czarnek najwyższe wyniki notuje wśród mężczyzn (13,5 proc.), osób w wieku 25–34 lata (14 proc.), respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym (14,5 proc.) oraz mieszkańców najmniejszych i największych miast (po 12,4 proc.). Z kolei Patryk Jaki najsilniejsze poparcie ma wśród mężczyzn (10,2 proc.), najmłodszych ankietowanych (15,7 proc.), osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (16,2 proc.) oraz mieszkańców najmniejszych miejscowości (18,6 proc.).

Jarosław Kaczyński w szpitalu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od kilku dni przebywa w jednym z warszawskich szpitali. Jak przekazują jego współpracownicy i rodzina, polityk czuje się coraz lepiej, jednak nadal pozostaje pod obserwacją lekarzy. Według wcześniejszych informacji hospitalizacja była konieczna z powodu infekcji, a nieoficjalnie pojawiały się również doniesienia o podejrzeniu zapalenia płuc.

Podczas wtorkowej rozmowy w RMF FM były minister edukacji Przemysław Czarnek przekazał, że posiada "bardzo dobre informacje" dotyczące zdrowia prezesa PiS. Jak podkreślił, proces leczenia przebiega w dobrym kierunku, a infekcja najprawdopodobniej zostanie wyleczona w najbliższych dniach. Jednocześnie zaznaczył, że nie chce formułować medycznych prognoz dotyczących konkretnej daty opuszczenia szpitala.

