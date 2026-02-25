"Paranoje". Minister krytykuje Kaczyńskiego

Rada Ministrów przyjęła 11 lutego br. projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE, przedłożony przez Ministra Obrony Narodowej.

Projekt umożliwi Polsce wykorzystanie pieniędzy z unijnego programu przeznaczonego na rozwój bezpieczeństwa i obronności. Polska złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości prawie 200 mld zł.

Domański: Polacy mogą oszczędzić na SAFE od 36 do nawet 60 mld zł

Minister finansów Andrzej Domański powiedział w środę na antenie Polsat News, że w sprawie SAFE „są oczywiście wyliczenia” w kierowanym przez niego resorcie. – One bazują na różnicy w oprocentowaniu pomiędzy obligacjami, które emituje bądź to Skarb Państwa, bądź Bank Gospodarstwa Krajowego, a oprocentowaniem pożyczki SAFE. Więc wiemy doskonale, że Skarb Państwa, Polska – nasze koszty pożyczania na rynkach są wciąż niestety wyraźnie wyższe niż koszty pożyczania przez Komisję Europejską – tłumaczył przedstawiciel rządu.

Domański zwrócił uwagę, że koszty pożyczania środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego są jeszcze wyższe. – Krótko mówiąc, na programie SAFE polscy podatnicy mogą oszczędzić od 36 do nawet 60 miliardów złotych (...) Fakty są takie, że w tej chwili większość zakupów sprzętu dokonujemy przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który z kolei jest finansowany obligacjami BGK. To oznacza, że jesteśmy bliżej tej kwoty 60 miliardów złotych – mówił szef resortu finansów.

Andrzej Domański odniósł się również do zarzutów, że Niemcy i Szwedzi nie muszą korzystać z takiej pożyczki. – To wynika wprost z tego, że koszty pożyczania przez rząd Niemiec czy przez rząd Szwecji są wyraźnie niższe niż koszty pożyczania przez Polskę – powiedział minister.

Minister finansów o słowach Kaczyńskiego: Puste frazesy

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że odrzucenie programu SAFE stanowi ochronę polskiej niepodległości. – Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy – powiedział lider największej partii opozycyjnej.

Andrzej Domański skomentował słowa byłego premiera. – Puste frazesy i paranoje prezesa Kaczyńskiego, bo fakty są takie, że ponad 80 proc. tej kwoty całego SAFE-u wydamy w Polsce – powiedział szef resortu finansów. – Wydamy na zakupy w polskich firmach, w polskich zakładach zbrojeniowych, co więcej – dzięki tym zakupom tutaj w Polsce będą powstawały nowe miejsca pracy właśnie w sektorze zbrojeniowym – tym sektorze, który jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki – dodał.

Jak zaznaczył minister, wraz z rozwojem sektora zbrojeniowego rozwijają się inne dziedziny polskiej gospodarki. – Przykład Stalowej Woli. Myślę, że taki najbardziej czytelny, najbardziej dobitny. Miliardy, dziesiątki miliardów złotych trafią na zakupy polskiego sprzętu, tworząc miejsca pracy – zwrócił uwagę Domański.

– Powiem to z całą stanowczością. Ten, kto głosuje przeciwko SAFE-owi, ten, kto ten program stara się podważać, czy de facto z nim walczy w sposób tak brutalny, jak robi to w tej chwili PiS, działa przeciwko interesowi Polski – dodał.

