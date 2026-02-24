Ekspert: SAFE to pułapka. Niemcy próbują wcisnąć Polsce tę pożyczkę

Politolog i ekspert ds. polityki zagranicznej prof. Piotr Grochmalski ocenił w rozmowie z Łukaszem Jankowski w Radio Wnet, że kredyt 44 miliardów euro w ramach mechanizmu SAFE to pułapka, która może sparaliżować modernizację polskiej armii i stać się narzędziem presji Berlina na Warszawę. Niemcy same nie zamierzają się zadłużać z SAFE, a rozbudowę swoich wojsk finansują we własnym zakresie. O projektach finalnie decyduje więc Berlin, a nie jak w przypadku SAFE – Komisja Europejska.

– Wszystko było widać, jak w polskim parlamencie pojawił się ambasador Niemiec. Niemcy próbują dosłownie wciskać Polsce tą pożyczkę. Pożyczka ta jest natomiast poddawana pod krytykę przez same Niemcy – dodał. – W tajnym raporcie dla Bundestagu nie tylko zwrócono uwagę na to, że jest to konstrukcja naruszająca fundamenty systemu prawnego Unii Europejskiej, ale jest także niebezpiecznym narzędziem centralizacji UE – powiedział ekspert.

Grochmalski: SAFE zdemoluje projekt modernizacji polskiej armii

– Tylko idiota buduje swój system bezpieczeństwa na czymś, co już dzisiaj jest kwestionowane i to przez same Niemcy. W każdej chwili, kiedy Niemcy będą widzieli, że Polacy ich nie słuchają, realizują swoje, a nie niemieckie interesy, Niemcy będą mogli wysadzić cały nasz projekt modernizacji polskiej armii i znajdziemy się w punkcie wyjścia – powiedział Grochmalski.

– Już dzisiaj SAFE poprzez grandę, którą wywołał, spowodował wtórny paraliż różnego rodzaju projektów i zasadzie o to chodziło. Żeby SAFE był narzędziem, które da pretekst do tego, aby rząd Tuska zdemolował cały dotychczasowy projekt modernizacji polskiej armii, by wysadził go w powietrze, tak jak wysadza kolejne segmenty polskiego państwa – powiedział politolog, wymieniając systemy prawny, finansowy, szkolnictwo, służbę zdrowia, policję.

Jak dodał, armia, którą buduje i modernizuje Polska, jest doceniana przez ekspertów rosyjskich. Jednak, jak ocenił, rosnąca w siłę polska armia nie leży w interesie Niemiec, ponieważ stanowi poważny argument polityczny i daje Warszawie pewien poziom niezależności, co z kolei stoi w sprzeczności z wizją Berlina Europy scentralizowanej zarządzanej przez Niemcy.

Czytaj też:

Znany ekspert nie zostawił suchej nitki na SAFE. "Pieniędzy nie dostaniemy"Czytaj też:

Bosak punktuje dług z SAFE: Wymogi UE są absurdalneCzytaj też:

Prof. Grosse: Manfred Weber precyzyjnie ujął, o co chodzi w SAFE