Szłapka o wpisie Kaczyńskiego: Przygotowanie do Polexitu

- Ta retoryka, którą przede wszystkim pan Czarnek, ale chwilę wcześniej mieliśmy do czynienia z tweetem Jarosława Kaczyńskiego i pana Błaszczaka, wprost jest przygotowaniem opinii publicznej pod całą propagandę związaną z Polexitem. Dokładnie to samo mieliśmy w 2015 i 2016 roku w Wielkiej Brytanii – stwierdził Adam Szłapka na konferencji prasowej.

Przemysław Czarnek w ostatnim czasie domaga się od premiera Tuska wycofania polski z systemu ETS, twierdząc, że unijny projekt oznacza bankructwo dla polskich rodzin. Jarosław Kaczyński z kolei krytykował ostro udział Polski w unijnym programie SAFE. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" – napisał prezes. W podobnym tonie wypowiadał się szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– Nie bójmy się tego słowa, Mariusz Błaszczak bredzi o niemieckim kredycie SAFE i o jakichś nielegalnych podstawach. Po pierwsze, jeszcze raz, panie ministrze, program "Polska Zbrojna" to program modernizacji polskiej armii, zwiększa bezpieczeństwo i rozwój polskiego przemysłu obronnego. W tej części, która będzie realizowana przez Polskę, prawie 90 proc. będzie produkowane w Polsce i niech pan swoje antyniemieckie fobie realizuje gdzie indziej – stwierdził Adam Szłapka na konferencji prasowej.

ETS – sztuczny unijny podatek za ciepło i prąd

Unijny ETS (European Union Emissions Trading System) to system handlu emisjami dwutlenku węgla, a w praktyce podatek za produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych. Obłożeni są nim wytwórcy energii, a więc w praktyce płacą go konsumenci, czyli odbiorcy tej energii. Od 2028 roku w Polsce ma obowiązywać ETS 2. Danina ta, gdyby jej wprowadzenie nie zostało powstrzymane, obciąży cały transport i ogrzewanie indywidualne budynków.

Skutki ETS w Polsce opisał w książce "Sabotaż klimatyczny. Jak transformacja energetyczna rujnuje nasze życie" Tomasz Cukiernik.

Wyjście z ETS od dawna postuluje Konfederacja Wolność i Niepodległość, a także Konfederacja Korony Polskiej. To samo wielokrotnie zgłaszali politycy Solidarnej Polski – obecnie współtworzący PiS. Obecnie także PiS otwarcie stawia ten postulat, wzywając szefa rządu do podjęcia działań.

