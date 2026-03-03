Kaczyński wyklucza koalicję z Braunem. Większość Polaków mu nie wierzy

– Mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna – oświadczył 16 lutego podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS „to jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna”.

– Tam są różne Jaszczury i tym podobne, to chyba trzeba powiedzieć, osoby, bo nie wiem czy to jest osoba, czy to jest tylko Jaszczur, trudno mi powiedzieć. Ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, ludzie, z których równowagą psychiczną być może jest jakiś kłopot – ocenił.

Dodał, że są tam „ludzie, którzy przecież siedzieli w więzieniu z oskarżeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji, mówię tutaj niejakim Piskorskim”. – I wielu innych ludzi, których w polskim życiu publicznym w ogóle nie powinno być – dodał.

Już wcześniej Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował, że PiS nie stworzy koalicji z Konfederacją Korony Polskiej.

Sondaż: Koalicja PiS z partią Brauna? Polacy nie wierzą w deklaracje Kaczyńskiego

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Polaków zapytano, czy wierzą w słowa prezesa PiS, który wykluczył sojusz z partią Grzegorza Brauna.

Łącznie aż 66,1 proc. respondentów uważa, że prezes PiS nie dotrzyma tej obietnicy, w tym „zdecydowanie nie” – 34,3 proc., zaś „raczej nie” – 31,8 proc.

16,1 proc. badanych ufa zapewnieniom Jarosława Kaczyńskiego, przy czym tylko 2,5 proc. jest o tym „zdecydowanie” przekonanych.

17,8 proc. nie wie, czy PiS stworzy koalicję z Konfederacją Korony Polskiej.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 lutego 2026 roku metodą CATI&CAWI na grupie n=1000 osób.

