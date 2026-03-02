Państwo polskie a wojna z Iranem. Budujące wyniki sondażu

Pracownia badawcza United Surveys przeprowadziła na zlecenie Wirtualnej Polski ankietę na temat tego, jak powinno zachować się państwo polskie w obliczu wojny amerykańsko-irańskiej.

USA kontra Iran. Polacy oczekują niemieszania się

Zdecydowana większość ankietowanych wskazała, że Polska powinna trzymać się z dala od ewentualnych działań zbrojnych. 50,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź, że nasze państwo powinno zachować całkowitą neutralność. Warto odnotować, że była to opcja najczęściej wybierana niezależnie od sympatii politycznych.

Druga pod względem popularności odpowiedź w ankiecie to poparcie dla Stanów Zjednoczonych, ale ograniczone wyłącznie do działań dyplomatycznych lub politycznych. I tak – 27,3 proc. badanych odpowiedziało, że Polska powinna poprzeć USA dyplomatycznie i politycznie, ale bez angażowania w wojnę polskich sił zbrojnych.

Jedynie 0,02 proc. respondentów chciałoby uwikłania kraju w wojnę

Tylko 0,2 proc. ankietowanych opowiada się za pełnym wsparciem sojusznika, włącznie z ewentualnym wysłaniem polskich żołnierzy na front.

Z kolei 9,5 proc. badanych twierdzi, że Polska powinna potępić działania zbrojne, a 12,7 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Wybory koalicji i opozycji myślą podobnie

Wyborcy koalicji rządzącej oraz opozycji wykazują daleko idącą zbieżność w kwestii neutralności. Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, za neutralnością opowiada się 59 proc. badanych. W obozie wyborców opozycji (PiS i Konfederacja) odsetek ten sięgnął 51 proc.

Pewna różnica uwidacznia się w stosunku do dyplomatycznego i politycznego wsparcia USA. Podczas gdy wyborcy opozycji częściej skłaniają się ku poparciu Stanów Zjednoczonych bez wysyłania wojska (37 proc.), to w elektoracie koalicji jest to 21 proc. Z kolei wyborcy koalicji częściej opowiadają się za potępieniem działań zbrojnych (14 proc. do 5 proc. w przypadku opozycji).

W grupie "pozostałych wyborców" odnotowano najwyższy odsetek osób niezdecydowanych, który wyniósł aż 33 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 27.02-01.03.2026 r. metodą CATI&CAWI na grupie n=1000 osób.

